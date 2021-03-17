У Шойгу для Казахстана – пока только пряники

17.03.2021, Москва, Максим Карпенко

У армии России нет задачи возвращения исторических русских земель, включенных большевиками в состав Казахстана и отторгнутыми после 1991 года.

Об этом в интервью казахстанскому агентству «Tengrinews» заявил министр обороны России Сергей Шойгу, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Так Шойгу отреагировал на предположение, что «Россия хочет присоединить Казахстан», озвученное местной журналисткой.

«Подобного рода вопросы я терпеливо слушаю от вас только потому, что знаю, что вы глубоко образованный, очень умный и, не буду скрывать, очень обаятельный человек. Можно много рассуждать, но у нас давно сложившиеся братские отношения. У нас нет никакого повода, чтобы что-то делить между собой, и никаких причин, абсолютно. Мы провели полную демаркацию границ еще в 1998-м году. И более того, у нас был подписан договор о границе. У нас прекрасные отношения, зачем во все это вмешиваться?», – заявил министр обороны.

Ранее член Центрального политсовета партии «Единая Россия» депутат Госдумы Евгений Федоров заявил, что Казахстан должен вернуть все свои территории, полученные от РСФСР во время нахождения в Советском Союзе, их законному владельцу, то есть, Российской Федерации.

О незаконности отторжения русских земель властями Казахстана заявлял и лидер ЛДПР Владимир Жириновский, которому с 2005 года запрещен въезд в бывшую советскую республик

«Мой родной город Верный, который по-казахски называется Алма-Ата, не только за границей оказался. Не пускают меня на могилы предков бывшие коммунисты казахские, которые стоят у власти. Да еще недовольны, что в Москве начинают рассуждать. Слава Богу, в этот раз представитель «Единой России» поднял тему, кто на каких землях и как живет», – сказал Жириновский.

12 декабря 2020 года МИД Казахстана передал ноту России из-за телевизионного выступления депутата Госдумы Вячеслава Никонова, который в телеэфире заявил, что «территория Казахстана — это большой подарок со стороны России».