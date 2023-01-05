У Шойгу заявили об уничтожении 50 боевиков-ичкерийцев на Донбассе

Михаил Рябов.  
05.01.2023 15:04
  (Мск) , Москва
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Дзен, Донбасс, Россия, Спецоперация, Украина


Минобороны РФ заявил об уничтожении около 50 боевиков, которые сражаются в Донбассе на стороне Украины в составе батальона имени Шейха Мансура, сформированного из числа чеченских сепаратистов – сторонников т.н. Ичкерии.

«В районе населенного пункта Константиновка Донецкой Народной Республики в результате сосредоточенного удара уничтожено более 55-ти экстремистов так называемого «батальона имени Шейха Мансура», а также шесть единиц бронетанковой и автомобильной техники», – говорится в свежей сводке от Миноброны.

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Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», экстремисты пока что не подтверждают потери.


В их соцсетях публикуются фотографии и ролики из Артемовска (Бахмута). Лица большинства «шайтанов» скрыты.

Интересно, что участие террористов-ичкерийцев всячески героизируется на Украине. Несколько дней назад плакат в честь одного из главарей боевиков появился в западноукраинском городе Хмельницкий.

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