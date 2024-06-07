У Шольца родили план по подготовке к войне уже в 2029 году

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Правительство ФРГ составило план на случай войны – так называемую «Рамочную директиву по общей обороне». В ней прописаны меры, которые должны быть предприняты во время военного конфликта

С кем собирается воевать Германия, в документе не указано. Однако настораживает тот факт, что документ появидся после того, как министр обороны Борис Писториус заявил, что ФРГ должна подготовиться к возможной войне с Россией до 2029 года. Совпадение или “не думаем”?

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Как сообщает Bild, план подразумевает введение в Германии системы нормированного распределения продуктов питания наподобие той, что действовала в Третьем Рейхе во время Второй Мировой войны.

«В случае войны Германии грозит кризис поставок: например, овощей и фруктов. Поэтому Министерство продовольствия может нормировать распределение еды. Правительство будет хранить пшеницу, рожь и овес в секретных местах. Существует также чрезвычайный резерв (рис, бобовые) для обеспечения населения, особенно в городских центрах, одним горячим обедом в день», – пишет издание.

Еще один пункт – возвращение обязательной военной службы для молодежи. Совершеннолетних могут обязать работать на определенные работах: в сфере ухода за больными, на почте, в пекарнях и тп. Граждане могут быть призваны в армию в любое время.

Среди политических аспектов – на время войны будет невозможно распустить Бундестаг или отправить в отставку правительство.

Военные аспекты плана предполагают переброску войск НАТО и Бундесвера на восточный фланг, возможную срочную эвакуацию из некоторых районов страны. При этом будет запрещено разделять семьи.

Для бизнеса предусмотрено введение обязательств производить товары только для нужд обороны.

В сфере общественного здравоохранения – немецкие больницы должны быть готовы к «внезапному наплыву большого количества пациентов в течение длительного периода времени».