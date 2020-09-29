29.09.2020, Киев, Игорь Петров
 
Кризис, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина
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У шута Зеленского надо забрать все функции президента, кроме ритуальных – Лукаш


Президента Украина надо лишить большинства полномочий, и это станет «защитой от дурака».

Об этом в эфире телеканала «112 Украина» заявила юрист Елена Лукаш, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас были президент-беглец, президент-мародер Майдана, президент-мародер карантина. Видите, как все динамично меняется. Я выступаю за резкое уменьшение роли президента, потому что нам нужна защита от дурака.

У нас один президент краше другого. Мы уже дожились до того, что у нас президент – комик. Мы живем в сумасшедшем доме, в вечном капустнике. Куда еще падать дальше. А чтобы не падать, нужно включать защиту от дурака и лишать эту должность всех полномочий, кроме ритуальных – пей чай с послами, фотографируйся рядом с флагом», – заключила юрист.

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