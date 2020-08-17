У Соловьева белорусских майданщиков назвали «более человечными»

17.08.2020, Москва, Максим Карпенко

Провластный митинг, который в прошедшие выходные был собран в Белоруссии, показал свою искусственность. Выступающие на нем были не убедительными и ненастоящими.

Об этом в эфире интернет-канала «Соловьев Live» заявил российский политический обозреватель Гия Саралидзе, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мне то мероприятие, которое Александр Григорьевич провел, не понравилось. Мне не понравились выступающие, они все пластиковые, не настоящие, им не веришь. Они, простите за это слово, не харизматичны, они говорят вещи, которые, может быть, по сути были бы и правильными, но идут не от сердца, не от души.

Такими словами и такими речами людей не зажжешь и людей, которые колеблется, на свою сторону не привлечешь. Они топчутся в том же болоте, которое и устроили. Дело в том, что Александр Григорьевич вытоптал политическое поле, на котором осталось место только почему-то тем, которые сейчас из Польши и оттуда, из Прибалтики, управляются.

Те люди, которые искренни, и которые выступали за развитие отношений с Россией, настоящее, живое, которые критиковали Александра Григорьевича за те вещи, за которые имели право критиковать, потому что это была правда, он его просто вытоптал. Там нет людей, которых можно было позвать они бы выступили и что-то говорили, вот что я увидел на этом митинге. Что нет людей, которые могут действительно честно, открыто говорить о тех вещах, которые нужно говорить в той ситуации, в которой сейчас находится Белоруссия…

Мы видим, что все, что происходит у противников, оно все живее, оно все более человечнее и рассчитано на людей, на реакцию человеческую, живую, а там все, правда, как Урфин Джюс и его оловянные солдатики. Люди по этим листочкам читающие речи, и нет людей, которые могли бы сказать какие-то вещи, которые мы сейчас с вами говорим о том, что, в принципе, люди, которые хотят хороших отношений с Россией, и боятся плохих, их много. А это может привести к разрыву. Нет таких, я не слышу этих людей»», – заявил Саралидзе.