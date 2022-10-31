У Соловьёва поспорили, миновала ли опасность удара «грязной бомбой»

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Новости Украины

Информационная кампания по поводу вероятности удара ВСУ «грязной бомбой» была инициирована президентом РФ и, скорее всего, повлияла на то, что данная провокация не состоится.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил руководитель Центра политико-военных исследований факультета мировой политики МГУ, генерал-лейтенант запаса Евгений Бужинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Грязная бомба – это нечто обиходное, сделанное на коленке и в основном относящееся к каким-нибудь террористическим организациям. В данном случае речь идёт о «радиологическом оружии». Напомню, что в 50-х годах Советский Союз именно на территории УССР, именно на базе КБ «Южное» в Днепропетровске осуществлял несколько программ радиологического оружия. На базе ракеты Р-2 сделали даже два типа головных частей под названиями «Герань» и «Генератор», которая представляла из себя обычный боезаряд и ёмкость с отработанными высокорадиоактивными отходами атомной промышленности, растворёнными в кислоте. «Герань» – это одна ёмкость, а «Генератор» – много ёмкостей, которые разрываются автономно над землёй и производит радиоактивное заражение местности. Так вот, на Украине всё это осталось. И именно на этой основе они собирались совершить свою провокацию, изготовили макет нашего «Искандера» с соответствующей электронной начинкой и хотели всё это дело взорвать, точнее «перехватить» над Чернобыльской зоной. То, что подняли эту кампанию в нашем Минобороны с поручения президента, уверен, что это предотвратило эту чудовищную провокацию. Поэтому у меня большая уверенность, что всё-таки эта провокация не состоится», – считает Бужинский.

Член президиума совета по внешней и оборонной политике Андрей Безруков не разделил оптимизма собеседника.

«У меня такой уверенности нет. Понимая, как работают британские «друзья», которые курируют украинских», – возразил Безруков.