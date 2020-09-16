У Соловьёва жёстко прошлись по заторможенной реакции залукашенковцев

16.09.2020, Москва, Владимир Гладков

Основной проблемой поддерживающих президента Александра Лукашенко белорусских политиков является полная неготовность к современной конкурентной борьбе, в которой майданщики выглядят куда лучше подготовленными.

К такому мнению пришли эксперты в эфире телеканала «Россия 1», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы много раз говорили о том, что союз с Россией укрепляет наш суверенитет и независимость. Вы абсолютно правы в том, что внутриполитические проблемы нашей страны, они есть, и их нужно начинать решать, и решать быстро», – заявил председатель Либерально-демократической партии Белоруссии (франшиза ЛДПР) Олег Гайдукевич

«А почему вы ждёте 2 октября для сбора парламента, если быстро надо решать?» – спросил историк и политолог Владимир Корнилов.

«Надо перехватывать инициативу, идти в народ, говорить с людьми. Откройте завтра, в чём проблема?» – поддержал эксперта телеведущий Владимир Соловьёв.

«Сессия открывается 2 октября. Депутаты разные, для того, чтобы собрать парламент, есть процедура. Я, например, инициировал внеочередной сбор сессии, но приняли решение, что мы соберёмся на очередную сессию 2 октября», – сказал Гайдукевич.

«…И там будем быстро решать», – с сарказмом добавил Корнилов.

«А вы в каком году решили 2 октября, этого года? А то у вас такие события происходят», – иронично поинтересовался Соловьёв.

«Конечно, этого. Мы обсуждали это неделю назад, и я был сторонник внеочередной сессии…Было принято решение по комиссиям подготовить конкретные предложения и после этого собраться. Сказать, что не работают депутаты, я не могу», – оправдывался белорус.

«Ваши оппоненты работают быстрее», – отметил политолог Сергей Михеев.

«Согласен. А сейчас парламент должен стать общенациональной площадкой для дискуссии всей страны, и я для этого тоже много сделаю», – пообещал Гайдукевич.

В свою очередь официальный представитель ЛНР на переговорах по Донбассу в Минске Родион Мирошник также выразил недоумение относительно парламентской даты.

«Господа, сегодня 15 сентября. Я хочу вам привести исторический пример Украины, когда в феврале (2014 года – ред.) Рада начала метаться – а с кем же она? Она собирается защитить Януковича, который как бы и легитимно избран? Или они тоже пытаются подстроиться под новые правила? Или они тут же побегут в американское посольство договариваться? У вас тоже такой процесс начался? Нет? Дай Бог, чтобы так и было, как вы в этом уверены», – заявил дипломат.

«Но когда депутат занимает позицию: «а мы подождём и посмотрим»…Господа, да вы на площадях должны были быть! Вы должны были привести людей, которые за вас проголосовали. Вы же поддерживаете своего лидера? То есть, нельзя поменять лидера, вас поменяют вслед за этим лидером. Если вы себя тешите тем, что вот я побуду в сторонке, что-то поменяется, и тут я, красивый, приду в парламент, стану мэром или ещё кем-то, не тешьте себя иллюзиями, соседняя Украина вам прекрасно всё показывает. Вы все сходства прекрасно увидите», – предостерёг белорусского политика Мирошник.