10.11.2018, Киев, Василий Иванов

Усталость киевской «элиты» от необходимости выполнения требований кураторов Запада – все более заметная часть реальности. Настроениями в украинской верхушке может воспользоваться Москва и продвинуть «изоляционистский» проект по аналогии с Венгрией.

Об этом сегодня в киевском издании «Зеркало недели» пишет исполнительный директор спонсируемого Джорджем Соросом фонда «Возрождение» Александр Сушко.

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«Украинский политический класс устает от роли ученика, который должен учить уроки и выполнять условия, и ищет ценностные ориентиры либо в мягком изоляционизме, либо в «другом Западе», который будет менее требовательным и мягче будет вмешиваться в зону комфорта политиков», – рассказывает автор.

Он отмечает, что все больше политиков на Украине в качестве примера для себя видят венгерского премьера Виктора Орбана.

«Этим попытаются воспользоваться не только уставшие от чрезмерного, на их взгляд, западного влияния украинские политики, но и силы, экзистенционно вражеские Украине. В условиях, сложившихся после 2014 года, для Кремля «орбанизация» Украины – сценарий, приближающийся к идеальному.

Поскольку прямой разворот к Москве невозможен, одним из основных сценариев является ожидание усиления усталости украинцев от Запада и как следствие – закукливание Украины в изоляционистский проект, который существенным образом затормозит интеграцию Украины в европейское политическое, экономическое и общественное пространство и окончательно антагонизирует либерально-проевропейский и консервативно-патриотичный элементы активной части украинского общества», – поделился своими опасениями Сушко.

Ранее Евросоюз начал официальное разбирательство с Венгрией по поводу нового венгерского закона об образовании. Закон направлен на закрытие спонсируемого американским миллиардером Джорджем Соросом (кстати, уроженцем Венгрии) Центрально-Европейского университета. Правительство Орбана считает, что миллиардер и меценат насаждает пагубные для Европы инициативы, например – активно поддерживает миграцию миллионов беженцев в ЕС.

Отток мигрантов из тех стран, в которых ситуация дестабилизирована действиями Вашингтона, на руку США, ведь вместо того, чтобы атаковать Америку, жители государств, на территории которых ведутся военные действия, уезжают за рубеж.