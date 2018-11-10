//exit;
10.11.2018, Киев, Василий Иванов
 
ЕС, Политика, Россия, США, Украина
Просмотров:

У Сороса бьют тревогу – Россия хочет превратить Украину во «вторую Венгрию»

Усталость киевской «элиты» от необходимости выполнения требований кураторов Запада – все более заметная часть реальности. Настроениями в украинской верхушке может воспользоваться Москва и продвинуть «изоляционистский» проект по аналогии с Венгрией.

Об этом сегодня в киевском издании «Зеркало недели» пишет исполнительный директор спонсируемого Джорджем Соросом фонда «Возрождение» Александр Сушко.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Украинский политический класс устает от роли ученика, который должен учить уроки и выполнять условия, и ищет ценностные ориентиры либо в мягком изоляционизме, либо в «другом Западе», который будет менее требовательным и мягче будет вмешиваться в зону комфорта политиков», – рассказывает автор.

Он отмечает, что все больше политиков на Украине в качестве примера для себя видят венгерского премьера Виктора Орбана.

«Этим попытаются воспользоваться не только уставшие от чрезмерного, на их взгляд, западного влияния украинские политики, но и силы, экзистенционно вражеские Украине. В условиях, сложившихся после 2014 года, для Кремля «орбанизация» Украины – сценарий, приближающийся к идеальному.

Поскольку прямой разворот к Москве невозможен, одним из основных сценариев является ожидание усиления усталости украинцев от Запада и как следствие – закукливание Украины в изоляционистский проект, который существенным образом затормозит интеграцию Украины в европейское политическое, экономическое и общественное пространство и окончательно антагонизирует либерально-проевропейский и консервативно-патриотичный элементы активной части украинского общества», – поделился своими опасениями Сушко.

Ранее Евросоюз начал официальное разбирательство с Венгрией по поводу нового венгерского закона об образовании. Закон направлен на закрытие спонсируемого американским миллиардером Джорджем Соросом (кстати, уроженцем Венгрии) Центрально-Европейского университета. Правительство Орбана считает, что миллиардер и меценат насаждает пагубные для Европы инициативы, например – активно поддерживает миграцию миллионов беженцев в ЕС.

Отток мигрантов из тех стран, в которых ситуация дестабилизирована действиями Вашингтона, на руку США, ведь вместо того, чтобы атаковать Америку, жители государств, на территории которых ведутся военные действия, уезжают за рубеж.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,


ReCreative


Загрузка...
За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Похожие новости

    Все новости за сегодня
  • Ноябрь 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    2627282930  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть