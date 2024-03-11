У США единственная задача: втянуть Германию в войну на Украине – азербайджанский эксперт

Анатолий Лапин.  
11.03.2024 19:19
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Германия, Дзен, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, США, Украина


Ключевой целью конфликта на Украине является втягивание в противостояние Германии. Сейчас идет подготовка к этому этапу войны.

Об этом в интервью украинскому пропагандисту Виталию Дикому заявил азербайджанский военный и политический эксперт Фикрет Шабанов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Ключевой целью конфликта на Украине является втягивание в противостояние Германии. Сейчас идет подготовка к...

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«Эта война в Украине, главная ее, ключевая цель – это германский вопрос. Суть его заключается в том, чтобы втянуть в эту войну, в украинскую войну или войну с Польшей – Германию. Для того, чтобы это было, нужно заставить немцев предоставить вам вооружение, которое может нанести ущерб россиянам. Таким образом, мы видим политическую и информационную подготовку в России, что любой, кто предоставит вооружение Украине, которое может наносить удары по территории Российской Федерации, автоматически становится мишенью…

Первая часть программы углубления вражды между Россией и Украиной достигнута. Вторая часть – это война на износ, на истощение ресурсов. В большей своей части по Украине они добились этих целей, по России я считаю, что на процентов 60 тоже добились. Россия сейчас за два года условно все свои ресурсы, 60% своих ресурсов потратила на переход на военные рельсы, на финансирование людей, которые идут на войну и так далее. То есть, это подготовка к большой европейской войне. Теперь начинается глобальная вторая часть – это включить в эту войну Германию», – заявил Шабанов.

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