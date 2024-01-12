У США есть несколько вариантов финансирования Украины в обход Конгресса

Анатолий Лапин.  
12.01.2024 13:58
  (Мск) , Киев
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В итоге демократы и республиканцы в США все же договорятся и выделят очередное годовое финансирование киевского режима.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил бывший спецпредставитель США на Украине Курт Волкер, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В итоге демократы и республиканцы в США все же договорятся и выделят очередное годовое...

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«На самом деле, есть много других опций, доступных администрации, если они хотят, чтобы помощь продолжалась. Например, президент и военное командование могут объявить о начале программы продажи остатков вооружения, и тогда Украина может получить некоторые виды оружия и техники, и это будет стоить значительно меньше, чем по другим программам. Также есть закон о ленд-лизе, его уже принял Конгресс, и Украина по этому закону может позаимствовать в США оружие и техникe», – сказал дипломат.

«Есть еще немало других способов обеспечить срочные траты, которые президент имеет право задействовать, и пока эти методы не задействованы. Да, президент может тратить некоторые средства на поддержку Украины в режиме срочных трат. Но еще раз – не думаю, что мы увидим, как будут задействованы большинство из этих инструментов, ведь в конце концов конгрессмены утвердят решение о продолжении поддержки Украины», – заявил Волкер.

Накануне координатор Совета нацбезопасности США Джон Кирби заявил, что Штаты остановили выделение помощи Украине из-за отсутствия финансирования.

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