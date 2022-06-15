У США есть новый план, как вывезти украинское зерно в обход России

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США работают над планом вывоза зерна с Украины по железной дороге с созданием перевалочных пунктов на границе, в том числе с Польшей.

Об этом заявил американский президент Джо Байден на съезде профсоюзов в Филадельфии, сообщает Reuters.

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По словам Байдена, вдоль границы с Украиной будут построены временные хранилища, чтобы помочь вывезти из страны больше зерна и преодолеть растущий глобальный продовольственный кризис.

«Я тесно сотрудничаю с нашими европейскими партнерами, чтобы вывести на рынок 20 миллионов тонн зерна, заблокированного на Украине, чтобы помочь снизить цены на продукты питания», – заявил Байден.

Байден сообщил, что Вашингтон разрабатывает план вывоза зерна по железной дороге, но отметил, что украинские пути отличаются от европейских, поэтому зерно приходится перегружать на другие поезда на границе. Поэтому было принято решение строить временные хранилища вдоль границы Украины, в частности, в Польше.

Президент США добавил, что зерно из украинских железнодорожных вагонов можно было бы перемещать в новые хранилища, а затем в европейские грузовые вагоны, однако на воплощение этого плана нужно время.

Со своей стороны Украина также наработала два маршрута для вывоза зерна. Один через Польшу, а второй – контейнеровозами через Румынию, силами украинского Дунайского пароходства.