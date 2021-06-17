17.06.2021, Москва, Олег Кравцов
 
Дзен, Китай, Политика, Россия, США
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У США не получается разрушить стратегическое партнерство России и Китая

США рассматривают Китай в качестве стратегического противника в большей степени, чем Россию. Об этом,...

США рассматривают Китай в качестве стратегического противника в большей степени, чем Россию.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов.

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«Я не думаю, что администрация Байдена сейчас ставит в качестве ближайшей задачи каким-то образом разрушить российско-китайское партнерство. Профессионалы, которые знают и Россию, и Китай, понимают, что это невозможно. Такая задача, наверно, может ставиться как долгосрочная. Но в ближайшем будущем она не имеет решения. США не могут предложить ничего такого для России, чтобы смогло перевесить стратегическое партнерство Китая и Москвы», – сказал Кортунов «Российской газете».

«Мне кажется, что США рассматривают Китай в качестве стратегического противника в большей степени, чем Россию. Поэтому Байден, по всей видимости, принял решение договориться, где можно, с Москвой, чтобы потом иметь возможность сосредоточиться на противостоянии Китаю. Мне кажется, такая тактика сейчас принята в Вашингтоне. Но, повторяю, я не думаю, что Байден будет прямо ставить вопрос о возможной коррекции российского курса в отношении Пекина», – считает Кортунов.

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