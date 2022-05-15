У США нет другого выбора, кроме как финансировать террор на Украине – французский эксперт

У США других ключевых стран Запада нет выхода, кроме как продолжать финансировать режим, осуществляющий террор на Украине. В противном случае население давно бы отвергло власть, приведшую страну к конфликту с Россией и войне, что длится уже восемь лет.

Об этом эфире YouTube-канала «Politwera» заявила французский политолог Карин Беше-Головко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Все спонсоры, которые находятся в Европе, США, Канаде, продолжают гнуть свою линию. Они прекрасно понимают, что, если украинское общество сейчас начинает думать, зачем им это нужно, потому что украинцам тоже не нужен весь этот конфликт, который сейчас продолжается на их территории уже 8 лет, все это началось уже давно в военном виде, они отправляли танки, авиацию, бомбили свою территорию, – зачем это украинцам?

Если вы не продолжаете с террором, а именно этим нацистским группам они позволяют заниматься террором, тогда вы не можете воевать в таком грязном виде.

В этом смысле у европейцев, США, канадцев, у них уже выбора нет. Не важно, какие последствия будут потом. Потому что, когда вы начинаете развивать один конфликт, вы не знаете, где он закончится.

Но выбора нет, потому что, если они не продолжат финансировать террор на Украине, украинцы начнут поднимать голову и могут пойти против Киева, против НАТО. Потому что люди инстинктивно хотят жить мирно», – рассказала эксперт.