У США нет понимания, в чем состоит цель победы Украины – Волкер

Анатолий Лапин.  
14.09.2023 17:25
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, США, Украина


У США нет плана победы Украины, они слишком боятся России и того, что эскалация может зайти слишком далеко.

Об этом в эфире финансируемого Госдепартаментом США ресурса «Радио Свобода» заявил бывший спецпредставитель по Украине Курт Волкер, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

У США нет плана победы Украины, они слишком боятся России и того, что эскалация...

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По мнению Волкера, США слишком медлительны в предоставлении Украине военной помощи.

«Мы слишком медленные, слишком нерешительные, у нас нет четкого понимания, в чем состоит цель. А цель состоит в том, чтобы Украина победила и вытеснила Россию со своей территории. Мы должны это четко понять, а потом предоставить все, что в наших силах, чтобы помочь это сделать.

Я думаю, что причина – их страх российской эскалации. В частности, через подталкивание других стран к атакам на страны НАТО. И тут мы должны были бы подключиться к обороне. Или же, эскалация к использованию ядерного оружия. И потому они пытаются избежать этой переломной точки в психологии Путина, чтобы он не пошел на эскалацию. Я не соглашаюсь с таким анализом, я считаю, что это – ошибочный анализ», – трепался Волкер.

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