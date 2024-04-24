У США нет ракет и артиллерии, чтобы удовлетворить запрос Украины – сенатор

Помощь США и Европы, даже вместе взятая, не сможет полностью закрыть потребности Украины. Об этом на обсуждении законопроекта о выделении помощи Украине заявил сенатор-республиканец Джей Ди Вэнс, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По словам Вэнса, Запад не производит такого количества ракет для ПВО и артиллерийских снарядов, которое необходимо ВСУ.

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«Украинцы публично заявили, их министр обороны сказал об этом, что им требуются тысячи ракет-перехватчиков противовоздушной обороны каждый год, чтобы защитить себя от нападения России. Мы увеличим производство примерно с 550 ракет-перехватчиков Pac 3 примерно до 650. И есть несколько других систем вооружения, которые могут обеспечить защиту с точки зрения противовоздушной обороны. Но противовоздушная система обороны Украины прямо сейчас перегружена, потому что мы не создаем достаточного количества средств ПВО, Европа не создает достаточного количества средств ПВО. И, кстати, нас растягивают в разных направлениях. Израильтянам нужно, чтобы они отразили атаки Ирана, украинцам нужно, чтобы они отразили атаки России. Не дай Бог, они могут понадобиться нам, и тайваньцам они понадобятся, если Китай когда-нибудь вторгнется. Мы не производим достаточно средств противовоздушной обороны и европейцы тоже. Поэтому вместо того, чтобы чрезмерно напрягать себя, Америка должна сосредоточиться на задаче дипломатии и сделать так, чтобы наши друзья и союзники могли делать все, что в их силах, но при этом признавали ограничения и гарантировали, что мы, прежде всего наш собственный народ в нашей собственной стране, можем позаботиться о нашей собственной обороне. Но это не только ракеты противовоздушной обороны, это 155-милиметровые артиллерийские снаряды. Это одно из самых важных видов оружия для наземной войны в Европе. Может быть, единственное самое важное оружие для наземной войны в Европе. Соединенные Штаты производят лишь малую часть того, что нужно украинцам. И если вы объедините часть того, что нужно США с тем, что производят европейцы, мы сильно ограничены и не знаем, сможем ли мы помочь Украине сократить разрыв, который у нее в настоящее время есть с Россией», – заявил Вэнс.