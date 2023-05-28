У США нет систем ПВО, способных остановить «Кинжал»

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О том, поразил ли русский «Кинжал» систему «Пэтриот» или ударил рядом, можно спорить сколько угодно, основной факт, что американская ПВО пропустила российскую гиперзвуковую ракету.

Об этом на канале «Дайте сказать» заявил военный эксперт Алексей Леонков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Кинжал» показал, что у американцев нет системы, которая может остановить наше гиперзвуковое оружие – вот, в чём сама суть, а всё остальное – это уже детали. И, конечно же, это вызвало реакцию, в странах НАТО стали обсуждать систему, поставили под сомнение предложения, которые защитили американские промышленные компании, они сейчас строят новые, интегрированные системы ПВО и ПРО, которой одна единица стоит несколько сотен миллиардов. Вы строите сразу распределённый позиционный район ПВО, и тут вам говорят, что «Пэтриот» не работает, он не может остановить гиперзвуковое оружие. Всё, теперь нужно всё пересматривать, нужно что-то искать – вот, что сделал «Кинжал». То, что там повредил – не повредил, это детали. Вокруг этого спорить можно сколько угодно. Но погибли ещё специалисты, самое интересное, американские, потому что компания Raytheon сказала, что она возместит семьям погибших потерю кормильцев или ещё кого-то», – рассказал Леонков.