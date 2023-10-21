У США нет столько денег на поддержку Украины и Израиля, – экс-представитель НАТО в РФ

Анатолий Лапин.  
21.10.2023 14:15
  (Мск) , Киев
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деньги, Дзен, США, Украина


У США нет столько денег, сколько президент Джо Байден запрашивает на помощь Украине и Израилю.

Об этом в эфире интернет-канала SobiNews заявил бывший представитель НАТО в России Гарри Табах, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

У США нет столько денег, сколько президент Джо Байден запрашивает на помощь Украине и...

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Табах возмутился тем, что Байден хочет за счет американцев и повышения налогов собрать дополнительные средства.

«У нас Конгресса нет, спикера нет – у кого он запрашивает эти деньги? Точно так же, как он со стенкой здоровается или с воздухом разговаривает. Я не знаю, у кого он запрашивает, но звучит это – ух ты, дофига денег. Причем, Израилю он дает меньше, чем Украине, но это понятно, все прекрасно понимают, что Израиль не воюет со второй армией мира, но Израиль воюет как бы со всем миром сегодня, с арабским миром.

Но Украине-то он дает то же самое, что и до этого просил, то есть, вы там же, где и были – будет опять эта капельная поддержка, перемалывание солдат на фронте. Кому это выгодно – Путину это выгодно, а теперь поди откажи. Но американцы говорят: «Слушайте, у нас нет столько денег, вы что, охренели? Откуда мы их возьмем?».

По-моему, Байден вообще не понимает, что такое деньги. Откуда мне теперь, что, у меня еще налоги повысите. Причем, прогресса-то не видно», – возмущается Табах.

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