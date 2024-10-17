У США опустели арсеналы с ракетами для комплексов «Пэтриот»

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США не в состоянии в полной мере обеспечить ракетами ЗРК «Пэтриот» ни одну из стран, куда были поставлены эти комплексы.

Об этом в эфире видеоблога Deep Dive заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я только что разговаривал со своим другом, который учится в Уэст-Пойнте, он был на армейской конференции в Северной Вирджинии, и ему сообщили, что у США больше нет ракет к Patriot ни для одной из 17 стран, которые купили ракетные батареи Patriot. У нас их нет, у нас нет запасов, на складах нет ни одной ракеты, готовой к использованию, мы уже исчерпали их запасы из-за того, что произошло с Украиной и Израилем, и нет быстрого решения этой проблемы. В настоящее время «Локхид Мартин» может производить только 550 таких ракет в год, может быть, они смогут производить 600, но это не меняет ничего. Это еще одна иллюстрация того, как ослабевает военная мощь США», – заявил Джонсон.