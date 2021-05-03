У США пока есть месяц на раздумья – российский дипломат о денонсации ДОН

03.05.2021, Москва, Олег Кравцов

Правительство России в ближайшие дни представит президенту законопроект о денонсации Договора по открытому небу (ДОН).

Об этом заявил глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов. При этом в интервью «Известиям» дипломат объяснил, при каком условии Россия может остаться в договоре.

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«Прежде всего хотел бы отметить, что конец мая — это ориентировочный срок завершения внутригосударственных процедур по выходу Российской Федерации из ДОН. Вы наверняка помните, что этот процесс был запущен в январе, когда стало ясно, что оставшиеся государства — участники договора не готовы дать России юридические гарантии по двум важнейшим аспектам — непередаче получаемой в ходе наблюдательных полетов информации странам, не являющимся участниками ДОН, а также беспрепятственному осуществлению миссий открытого неба над военной инфраструктурой США в европейских государствах-участниках.

Что ж, видимо, американское давление возымело действие. Ждать, пока партнеры по переговорам наконец «созреют» рассмотреть наши озабоченности, до бесконечности мы не могли. На кону стояла национальная безопасность Российской Федерации, а такие вопросы отлагательств не терпят», – сказал российские представитель.

Он добавил, на днях законопроект о денонсации ДОН уже будет представлен правительством президенту, а затем поступит на последовательное рассмотрение в палатах Федерального собрания.

«Когда процедуры завершатся, мы передадим официальную ноту о выходе России из ДОН депозитариям договора — Венгрии и Канаде. Затем начнется шестимесячный срок, предшествующий нашему фактическому выходу из договора. Под председательством депозитариев состоится чрезвычайная конференция государств-участников, на которой будут рассмотрены причины и возможные последствия нашего решения для сообщества открытого неба.

Однако не будем забегать вперед. У США пока есть месяц на раздумья. Если они решат подтвердить приверженность укреплению доверия и прозрачности в военной области, за нами дело не станет. Мы открыты к кропотливой работе по урегулированию взаимных претензий в рамках ДОН как с США, так и с другими государствами-участниками», – резюмировал Гаврилов.