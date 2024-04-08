У Реджепа Эрдогана, намеревающегося положить конец терроризму США в Ираке и Сирии, после местных выборов будут связаны руки, и это является результатом работы американских спецслужб. Турецкие граждане были подвержены манипулированию, в отличие от россиян, которыми манипулировать оказалось невозможно.

Об этом в турецкой газете «Милат» пишет турецкий публицист Исмаил Зельви, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам автора, на этих выборах американские разведслужбы организовали множество разведывательных игр, от искусственного интеллекта до работы в социальных сетях, чтобы запустить черную кошку между Эрдоганом и турецким народом, который его поддерживал более 20 лет.

«Когда игра сработала, Запад, полагая, что выборы стерли непобедимый имидж Эрдогана, начал победно звонить в колокол», – пишет Зельви.

Он приводит в качестве подтверждения звонок мэра столицы Греции Костоса Бокоянниса, который своего стамбульского коллегу Экрема Имамоглу, хорошо сыгравшего свою роль, и реляцию американского издания Foreign Policy, что «после выборов 31 марта наконец наступила постэрдогановская эра, к которой Байден готовился годами».

«На данный момент игра американской разведки по компенсации того, что США потеряли из-за подъёма Китая и бунта России, путём подчинения более мелких игроков, сработала. Дети Байдена победили. Молниеносные трения возникли между Эрдоганом, который столкнулся с такими проблемами, как пандемия, украинская война, зерновой кризис и землетрясение, и избирателями, которые видели в нём гаранта стабильности», – отмечает автор.

По словам турецкого публициста, подобная тактика Запада в отношении российского лидера Владимира Путина потерпела неудачу.

«Была предпринята попытка запустить черную кошку между российскими избирателями и Путиным, который отказался проглотить наживку, путём стрельбы в «Крокус Сити Холле» в Москве. Доказав, что ИГИЛ — это инструмент, а настоящие виновники инцидента — Украина, Франция и США, Путин показал россиянам, кто их настоящие враги, и какие гнусные поступки они совершили во имя экспорта демократии», – отмечает Исмаил Зельви.

При этом, если настроениями россиян, по словам автора, манипулировать извне невозможно, в Турции нашлась ахиллесова пята – экономика.

«Вы настоящий босс, когда можете контролировать деньги. Если контроль над деньгами будет передан другим, вы подтолкнёте пенсионеров на противоположную сторону, не давая им ни гроша, который можно дать, и торговцев, которые являются вашей базой, повысив процентные ставки в то время, когда США Англия и Россия сохраняют процентные ставки постоянными. Если бы повышение процентных ставок было неизбежным, если бы вы подождали неделю и сделали это после выборов, разбили бы вы сердца бизнесменов, которые покинули нашу страну по приказу Трампа, чтобы разрушить нашу экономику?», – отмечает автор публикации в турецкой газете.

Главный результат этих выборов, которые разорвали на куски правый электорат в Турции, по мнению Зельви, заключается в том, что никого в этой стране больше не волнуют крупные проекты и инвестиции, которые могли бы помочь Турции взлететь и составить конкуренцию мировым гигантам.

«Избирателей волнуют повседневные заботы, а не инвестиции в будущее и безопасность. Чего не объясняют избирателям, так это то, что процентные и валютные игры не двигают нашу страну вперёд, напротив, они с каждым днём всё больше затягивают её в болото. Хранители капитализма посылают деньги не для того, чтобы спасти вас, а для осуществления своих планов на Балканах, в Карабахе, Ираке, Сирии и Газе, или потому, что они видят сладкую прибыль, которую они не могут получить больше нигде», – отмечает турецкий публицист.

По его словам, эти выборы показали, что те, кто пытался реализовать мечту Байдена, сказавшего: «Мы свергнем Эрдогана путём выборов, а не с помощью переворотов», работали над той же целью, хотя и заявляли, что придерживаются противоположных взглядов.

«Собака всегда мечтает о костях. Турецкое руководство должно, по крайней мере, после того, как нанесут последний удар по террористам, которых создали на нашем юге, обратить внимание на адептов хаоса, проникших в местные органы власти, из-за чего турецкие города потеряют 5 лет. Поздравляя вас с праздником Ид аль-Фитр, хочу сказать: если бы молитвы собак, которые всегда молятся о костях, были приняты, кости посыпались бы с неба», – резюмирует Исмаил Зельви.