У стран G7 детсадовское представление о России – Холмогоров

29.06.2022  19:25 (Мск), Москва
Владимир Гладков.  
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Вооруженные силы, Дзен, Запад, Конфликт, Общество, Политика, Россия, Санкции, Спецоперация, Украина
Новости Украины

Санционная политика Запада категорически отказывается учитывать степень гражданского консенсуса в России.

Об этом в эфире радио «Sputnik» заявил публицист Егор Холмогоров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Санционная политика Запада категорически отказывается учитывать степень гражданского консенсуса в России. Об этом в...

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«Логика поведения G7 – они пытаются сократить наши нефтедолларовые доходы, они пытаются ударить по нашему золоту, они организовали вторую волну бегства он нас всех этих всевозможных брендов – в надежде на то, что мы наконец-то там взвоем без IKEA, водки Smirnoff и так далее. Это, на самом деле, совершенно детсадовское представление о России.

Они не понимают, что у нас в обществе высокая степень гражданского консенсуса. Что для нас это не какая-то колониальная война Путина, для нас это ценностная война всего российского, русского общества, что огромное количество добровольцев отправляются на эту войну, то есть люди сознательно идут рисковать жизнью, многие гибнут в этих сражениях», – отметил он.

«Что вообще эта история про воссоединение Русского мира, про, все-таки, нашу землю. Они этого еще не осознали даже приблизительно, почему Россия и за что сражается, они этого не осознают. Поэтому пытаются совершать эти странные пляски с бубном: «А мы перестанем покупать ваше золото». Ну не покупайте», – сказал Холмогоров.

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