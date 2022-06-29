У стран G7 детсадовское представление о России – Холмогоров

Санционная политика Запада категорически отказывается учитывать степень гражданского консенсуса в России.

Об этом в эфире радио «Sputnik» заявил публицист Егор Холмогоров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Логика поведения G7 – они пытаются сократить наши нефтедолларовые доходы, они пытаются ударить по нашему золоту, они организовали вторую волну бегства он нас всех этих всевозможных брендов – в надежде на то, что мы наконец-то там взвоем без IKEA, водки Smirnoff и так далее. Это, на самом деле, совершенно детсадовское представление о России.

Они не понимают, что у нас в обществе высокая степень гражданского консенсуса. Что для нас это не какая-то колониальная война Путина, для нас это ценностная война всего российского, русского общества, что огромное количество добровольцев отправляются на эту войну, то есть люди сознательно идут рисковать жизнью, многие гибнут в этих сражениях», – отметил он.