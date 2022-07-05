У стран СНГ не осталось научных тайн

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Депутаты Госдумы единогласно приняли закон о ратификации протокола о прекращении действия Соглашения о взаимном обеспечении сохранности межгосударственных секретов в области правовой охраны изобретений от 4 июня 1999 года.

Согласно документу, подписавшие его стороны обеспечивают режим секретности по имеющимся у них сведениям о секретных изобретениях.

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Также они обязаны при рассекречивании данных, на которые выданы авторские свидетельства Советского Союза или поданы заявки на их выдачу, руководствоваться правилами рассекречивания секретных изобретений.

«Предусмотренная процедура не нашла применения на практике. По истечении 20 лет существования СССР все авторские свидетельства завершили сое действие. Республика Беларусь уже завершила все внутригосударственные процедуры», – пояснил руководитель Федеральной службы по интеллектуальной собственности РФ Юрий Зубов