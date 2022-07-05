У стран СНГ не осталось научных тайн

05.07.2022  16:30 (Мск), Москва
Елена Острякова.  
Просмотров: 958
 
Дзен, Наука, Политика, Россия, СНГ


Депутаты Госдумы единогласно приняли закон о ратификации протокола о прекращении действия Соглашения о взаимном обеспечении сохранности межгосударственных секретов в области правовой охраны изобретений от 4 июня 1999 года.

Согласно документу, подписавшие его стороны обеспечивают режим секретности по имеющимся у них сведениям о секретных изобретениях.

Депутаты Госдумы единогласно приняли закон о ратификации протокола о прекращении действия Соглашения о взаимном...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.


Также они обязаны при рассекречивании данных, на которые выданы авторские свидетельства Советского Союза или поданы заявки на их выдачу, руководствоваться правилами рассекречивания секретных изобретений.

«Предусмотренная процедура не нашла применения на практике. По истечении 20 лет существования СССР все авторские свидетельства завершили сое действие. Республика Беларусь уже завершила все внутригосударственные процедуры», – пояснил руководитель Федеральной службы по интеллектуальной собственности РФ Юрий Зубов

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Июль 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июнь    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть