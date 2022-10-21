У Стрелкова не получается попасть на фронт, – журналист

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Экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков, объявивший, что с 14 октября находится в составе действующей армии, вряд ли будет допущен в зону боевых действий. Такой прогноз в своем блоге публикует тележурналист Максим Равреба.

«Знаменитый командир ополчения Донбасса совершает уже вторую попытку попасть на фронт. Первая, тайная, по паспорту ФСБ на чужую фамилию, сопровождалась задержанием в Крыму. Вторая, с фото в объятиях супруги производится в настоящее время и она, по слухам, тоже неудачна», – пишет автор.

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По мнению Равребы, Стрелков на фронте станет главной мишенью ВСУ и западных разведок, которые рассматривают его как ключевого обвиняемого по делу о крушении малазийского «Боинга» MH-17 на Донбассе.

«Игорь Стрелков все 8 лет стремился стать звездой и цели добился. Он звезда. Но к звездной популярности идет прицепом и еще кое-что: нездоровое внимание и не только друзей. А врагов Игорь Всеволодович наживать умеет. Ни одно фронтовое подразделение никогда не согласится принять к себе бойца, который будет привлекать особое внимание разведки, артиллерии, снайперов и ДРГ противника. Это ведёт к потерям. Если Стрелков попадет на фронт, на него объявят сафари. И не какое-то ГУР – нет. Другие разведки, более дорогие. Он им нужен по причине MH-17. Ради этой цели они будут работать, а работать они умеют хорошо. И части, которая рискнет взять звезду, не поздоровится. Игорю нужно это понять, принять, отказаться от затеи попасть на фронт и вернуться к очень важной работе военного эксперта. А то выходит, что власти убрали его и из медийного поля, и на фронт не пустили», – рассуждает Равреба.

Публицист Максим Калашников накануне сообщил, что «Игорь Стрелков возглавит одно из добровольческих подразделений, которое не входит в состав ВС РФ».