У Стрелкова свое объяснение ввода сил ОДКБ в Казахстан

ОДКБ ввела миротворцев на территорию Казахстана по настоянию Китая.

Об в эфире youtube-канала «Рой ТВ» заявил бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Все говорят о США, ЕС, но никто вообще не рассматривает руку Китая? Давайте исходить из логики: Китай – великая мировая держава, мощнейшая политическая система со своей разведкой политической и экономической, со своими интересами, которые распространяются на весь мир. И вдруг Китай не имеет никакого влияния на своей приграничной территории, на которой добывается огромное количество стратегических ресурсов?

Это регион, на который Китай должен в первую очередь обратить внимание, он граничит с Синцзяном – самой проблемной для Китая территорией. Переход Казахстана под радикальный контроль Запада был бы для Китая ножом в подбрюшье, поскольку с этой территории очень удобно осуществлять подрывные ситуации.

Я бы на месте Китая вел активнейшую скупку чиновников и силовиков в Казахстане – всех, кто был бы нужен для того, чтобы проводить китайскую политику.

Но Китай ведет себя аккуратно по отношению к Казахстану. Никакого ввода войск, никакой истерики. Так и должно себя вести государство, которое может контролировать ситуацию чужими руками.

Я предполагаю, что ввод российских войск был инициирован никак не Лукашенко и даже не нашим… Я бы предположил, что именно Китай сыграл решающую роль в том, что эти прозападные бунты не привели к революции», – сказал Стрелков.