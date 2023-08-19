У Стрелкова в камере отнимается рука – его соратники собирают митинг в Москве

Михаил Рябов.  
19.08.2023 00:04
  (Мск) , Москва
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Дзен, Политика, Россия, Русская Весна


Соратники арестованного экс-командира ополчения Донбасса Игоря Стрелкова подали заявку в мэрию Москвы на проведение митинга в его защиту напротив здания Московского городского суда 29 августа.

Ответа от властей по поводу того, будет ли санкционирована акция, – пока что нет, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Соратники арестованного экс-командира ополчения Донбасса Игоря Стрелкова подали заявку в мэрию Москвы на проведение...

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Между тем, супруга бывшего лидера ополченцев Мирослава Регинская сообщила об ухудшении здоровья Стрелкова.

«Сегодня у мужа был адвокат Алиев, который рассказал о его самочувствии. С его слов, у Игоря ухудшилось состояние здоровья, обострились хронические заболевания, начала отниматься рука, затруднено дыхание. Обследование до сих пор не проводилось», – сообщила Регинская.

Депутат Госдумы от КПРФ Михаил Матвеев считает арест Стрелкова политической ошибкой.

«Предполагать, что Стрелков, приговоренный Гаагой к пожизненному сроку, куда-то сбежит, или не будет являться на допросы абсурдно. Его будущее прямо зависит от победы России в СВО, он заинтересован в ней как никто другой. Да, нахамил, занесло, подставил  под удар и себя, и соратников, но патриот.  Отпустить под домашний арест, потом оштрафовать и дать полк. Помиловать Пригожина и наказать Стрелкова – по крайней мере не гармонично. А отпустить -патриотической общественностью будет принято хорошо», – пишет Матвеев в своем блоге.

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