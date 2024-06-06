У Сунака приказали Ми-5 заниматься не исламистами, а шпионами из России, Ирана и Китая

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The Daily Telegraph сообщает о переориентации британской службы контрразведки МИ-5 с борьбы против терроризма, на противодействие шпионам из России, Китая и Ирана.

Такой приказ, по данным газеты, спецслужба якобы получила с Даунинг-стрит ( там находится резиденция правительства Соединенного Королевства).

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«Министры попросили МИ-5 переориентировать большую часть своих усилий на угрозе шпионажа, особенно на государственную угрозу со стороны Китая, России, а в последнее время и Ирана», — заявил изданию неназванный высокопоставленный британский чиновник.

Другие собеседники The Daily Telegraph в британском правительстве пояснили, что несмотря на то, что внутренний и международный терроризм остается приоритетом для МИ-5, большое число ресурсов направленно на контрразведывательные операции против России, Китая и Ирана.

«Война на Украине, растущее число китайские агентов, действующих в королевстве, и использование Тегераном организованных преступных группировок, существенно изменили цели спецслужбы. По их словам, «борьба с терроризмом ведется параллельно», – утверждает газета.

Еще один источник, знакомый с ситуацией, утверждает, в комментарии редакции The Daily Telegraph, что «после покушения с помощью нервно-паралитического отравляющего вещества «Новичок» на бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля в 2018 году, Россия «в одночасье потеряла большую часть своих офицеров разведки».

По его словам, «Москва с тех пор пытается завербовать новых агентов, чтобы восполнить потери».

В руководстве МИ-5 выразили обеспокоенность информацией о якобы имеющей место вербовке правых экстремистов со стороны России для проведения диверсионных операций в Европе и Великобритании. При этом число китайских агентов, задействованных в сборе разведывательной информации в королевстве, по данным спецслужбы «уже не поддается исчислению».