У Суркова огласили важное требование к Зеленскому

22.04.2019, Москва, Владимир Гладков

Владимир Зеленский, заняв кресло президента Украины, даже не имея собственной фракции в парламенте, может прекратить боевые действия в Донбассе.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил политолог Алексей Чеснаков, считающийся близким к помощнику президента РФ Владиславу Суркову, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Эксперт обратил внимание, что Зеленскому пока не на кого опереться в парламенте.

«Это важный вопрос, потому как на самом деле партийной структуры у него нет, у него нет чёткого понимания, как он будет реализовывать свою программу. У него, по сути дела, есть только два министра – это министр иностранных дел и министр обороны. Это важно, но это – далеко не всё», –отметил политолог.

По его мнению, избиратели Зеленского ждут, что он будет придерживаться образа героя фильма «Слуга народа», который использовал в своей предвыборной кампании.

«Требование социальной справедливости, разобраться с олигархами, решить вопрос с пенсиями и так далее. А кто принимает эти решения? Президент? Нет. Кабмин? А кто его формирует? Верховная рада. Та же самая история. У человека нет рычагов ни по социально-экономическим вопросам, ни по политическим», – сказал Чеснаков.

Но при этом, добавил он, у президента есть немаловажные рычаги в сфере обороны.

«Если, например, ВСУ прекратят обстреливать Донбасс, возможно, это будет хорошим сигналом для того, чтобы начинать переговоры с представителями Донецка и Луганска», – полагает эксперт.

Он обратил внимание на противоречивость заявлений Зеленского по Минским соглашениям. Если до выборов Зеленский отказывал Донбассу в особом статусе, но уже после завершения голосования заявил, что Киев будет придерживаться Минских соглашений.

«Мы все знаем, что то, что говорит человек до того момента, как он избирается, и то, что он говорит после избрания, – это две большие разницы. Он уже сегодня заявил о том, что Минские соглашения должны быть выполнены, что нужно расширять Нормандский формат, но пока это только слова», – заявил политолог.

«Порошенко будет всеми силами пытаться принять те или иные решения, чтобы ограничить Зеленского в возможностях для манёвра. Перед выборами в Верховную Раду у него остаётся около сорока дней, десять дней, чтобы Центризбирком Украины подвёл итоги голосования. После этого Порошенко, как мы и прогнозировали, будет создавать новый центр силы и давить на Зеленского», – подытожил Чеснаков.