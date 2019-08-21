У Суркова открыто назвали имя инициатора «слива» Донбасса

21.08.2019, Москва, Михаил Рябов

В российском руководстве есть два взгляда на перспективы конфликта в Донбассе, один из которых – изматывание Украины требованиями выполнять Минские соглашения – отстаивает помощник президента Владислав Сурков, а другой сценарий – скорейшее возвращение Донбасса под контроль Киева взамен на снятие санкций Запада – вице-премьер Дмитрий Козак. Глава государства Владимир Путин пока что не принял окончательного решения по украинскому вопросу.

Такие сведения в интервью изданию «Актуальные комментарии» озвучил политолог Алексей Чеснаков, считающийся близким к Суркову.

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«Сурков отвечает за политические, идеологические, информационные аспекты, координирует в целом минский процесс, представляет Россию в нормандском формате, поддерживает связь с ДНР и ЛНР. Козак видит ситуацию с экономической точки зрения. Их роли распределены президентом», – сказал эксперт.

«Прежде всего, они оба работают на президента Путина. И оба будут в итоге делать то, что он скажет. Но пока он не принял окончательного решения, у них есть возможность проявлять свои предпочтения. И следовать своим взглядам на проблему. Которые у них, конечно, не вполне совпадают. А может быть, даже и совсем не совпадают», – уточнил Чеснаков.

«Козак, повторю, судит с экономической точки зрения. Экономически, чтобы вывести Донбасс из послевоенного шока, нужно много инвестиций. Вопрос, кто будет нести эти расходы? Украина? Россия? США? ЕС? Что ответит какой-нибудь рациональный экономист? Он ответит: кто угодно, только не мы. То есть, Донбасс надо кому-нибудь отдать, чтобы не брать на себя допрасходы. И даже не очень важно, кому. Есть также проблема санкций. Что бы ни говорили оптимисты, санкции, конечно, сдерживают наш экономический рост. И рациональный экономист полагает, что если избавиться от Донбасса, то и санкции тут же снимут, и экономический рост начнется, и вообще все будет так, как будто ничего и не было. Но на самом деле ведь — было. Пролилась кровь на Украине. По вине американских политиков. Но представители США не только не извинились, но еще и нашли в этом повод реанимировать политику сдерживания России и давления на нее. Как с ракетами средней дальности. Сами вышли из договора, а обвинили Россию. И что вы думаете? Да отдай мы хоть сто Донбассов, санкции не снимут. Европейцы, может быть, и захотят. А американцы — точно нет. А тогда и европейцы не смогут с нами работать полноценно, поскольку будут бояться американских санкций. Как в случае с Ираном», – сообщил эксперт.

По его мнению, США «начнут давить еще сильнее, увидев слабину по Донбассу».

«Когда утверждают, что Запад в случае сдачи Донбасса сразу снимет «донбасские» санкции, секторальные, самые тяжелые, а останутся только «крымские», персональные, неважные, это же так наивно. Кто вам сказал? Где написана эта гарантия? Что вы несете? Что это за горбачевщина? Мало вас обманывали? Еще хотите?» – отметил Чеснаков.

По его мнению, правильным было бы не надеяться на отмену санкций, а «обязательно выполнять» Минские соглашения.

«Именно выполнять — по полной программе, жестко, без компромиссов. Использовать весь потенциал Минских соглашений. И не играть с Украиной в поддавки, как многие предлагают. Задача Украины — не дать Донбассу особый статус. Об этом уже заявил Зеленский. Поэтому они вертятся — предлагают особый статус только на переходный период, на 3-5 лет. Или особый статус после полного разоружения ополчения (то есть, никогда). У России задача противоположная — добиться для Донбасса особого статуса. Настоящего, постоянного, твердого. Закрепленного в украинской Конституции и украинских законах четко и безоговорочно. Чтобы потом нельзя было отменить сразу, как только поддержка России прекратится, как это хотят на самом деле украинцы. В этом и разница в подходах. Экономистам кажется, что Украине надо подыграть, тем более, Киев смягчил риторику и ведет себя почти ласково. Призывают пойти Киеву навстречу, согласиться на легкий и ненапряжный для Киева алгоритм выполнения Минского комплекса мер. То есть, только сделать вид, что мы обеспечили права Донбасса и побыстрее уйти из процесса в надежде, что заграница нас полюбит. А там трава не расти», – Чеснаков еще раз бросил камень в огород Козака.

По его словам, сам Сурков видит финал Минских соглашений как «наделение Донбасса настоящим, полноценным особым статусом».

«Донбасс должен сосуществовать с Украиной, приблизительно, как Гонконг с Китаем — один народ, две системы. Только не на пятьдесят лет, а бессрочно. Или же Украина может получить так называемый символический суверенитет над Донбассом. Что-то вроде того, как Британия над Канадой или Австралией, где английская королева номинально числится главой государства, но на деле никакой власти не имеет. Это будет хорошее решение. Смогут когда-нибудь Донбасс и Украина забыть кровь и обиды — сблизятся. Не смогут — разойдутся дальше. Когда на Украине окончательно одумаются, можно было бы сделать Донбасс сферой общих интересов России и Украины. Чтобы Донбасс стал не причиной раздора, а платформой для сотрудничества и совместной работы. Там могли бы ходить на равных две валюты — рубль и гривна, работали бы совместные предприятия», – сказал Чеснаков.

«Нужно набраться терпения, не спешить, не суетиться, выжать максимум из Минских соглашений. Народ Украины уже сделал большой шаг к нормализации после майданного безумия. Значит, он может в будущем сделать еще шаг, и еще. И понять, что не в НАТО счастье и что Европа не резиновая… А фактор Донбасса поможет это понять. Россия исторически способна на долгосрочные планомерные усилия. Нам надо эту нашу способность задействовать. В нашем обществе и в госаппарате есть две группы влияния. Одни хотят немедленно сбросить напряжение, «сдать Донбасс», им надоела украинская тема, они устали от конфронтации и готовы пойти на «похабный мир». Если они победят, то Россия проиграет. Другая группа, наоборот, хочет использовать высокое напряжение в международной политике для достижения большой цели — возвращения Украины в нормальное состояние близкой, ближайшей к России нации. Как говорит Сурков, надо не Донбасс вернуть Украине, а Украину Донбассу. Конечно, это сложнее. Это дольше. Это дороже. Но только такой результат можно считать победой», – заключил политолог.