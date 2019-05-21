У Суркова послушали Зеленского и заявили об угрозе большой войны

21.05.2019, Москва, Максим Карпенко

Россия не должна питать иллюзий относительно якобы более мягких высказываний нового украинского президента Владимира Зеленского. Задача в ходе международных переговоров – добиться нейтрального статуса Украины. Сохранение конфликта чревато большой войной.

Об этом в эфире «Первого канала» заявил политолог Алексей Чеснаков, считающийся близким к помощнику президента РФ Владиславу Суркову, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Многие тенденции, которые сформировались не только за годы правления Порошенко, но и за предыдущие годы, «Украина – не Россия», «мы должны отстраиваться от России», «мы должны идти в Европу», они быстро никуда не уйдут. Более того, они могут стать еще более доминирующими в украинской национальной психологии. И строительство украинского национального государства продолжается.

Я думаю, что отношения с Украиной переходят в период очень сложной турбулентности. Никакие позитивные ожидания, никакие сценарии по поводу того, что завтра будет лучше, потому что Зеленский сказал сегодня слова, которые нам больше нравятся, чем слова Порошенко, не должны доминировать в нашем, по крайне мере, экспертном сообществе.

Сейчас мы должны очень внимательно вместе с нашими европейскими, американскими экспертами открывать новый раунд переговоров – как выполнить «Минские соглашения», как сделать так, чтобы Украина была нейтральным государством в военном плане как минимум, как сделать так, чтобы были восстановлены нормальные дипломатические отношения и налажены все каналы коммуникации, которые не привели бы нас к ситуации большой войны», – заявил Чеснаков.