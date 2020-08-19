У Суркова списывают Лукашенко в утиль

19.08.2020, Москва, Владимир Гладков

Протесты и беспорядки в Белоруссии стали следствием неадекватной политики Александра Лукашенко, и теперь наиболее разумным шагом со стороны Москвы будет требование отставки белорусского президента и обеспечения честных выборов.

Об этом говорится в исследовании Центра политической конъюнктуры (ЦПК), который возглавляет известный российский политолог Алексей Чеснаков, считающийся близким к экс-помощнику президента РФ Владиславу Суркову, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Политический кризис в Белоруссии имеет исключительно внутренние причины. Персоналистский режим Лукашенко давно смотрелся анахронизмом на фоне сравнительно мобильного и образованного белорусского общества. Эрозия поддержки белорусского лидера также происходила, судя по всему, длительное время и не только среди активной части населения. Ее позволяло скрывать полное отсутствие в стране нормальной социологии и публичной политики. Реакция Лукашенко на пандемию коронавируса и, судя по многочисленным свидетельствам, грубая фальсификация («рисовка») итогов голосования на президентских выборах стали триггерами для начала массовых протестов.

То, что такого масштаба неприятия Лукашенко среди белорусских избирателей не ожидал никто в России и что у Кремля не было заранее никакого плана действий в разворачивающемся кризисе, — опять-таки результат отсутствия нормальных исследований и ориентации российской политической элиты на Лукашенко и его окружение.

В условиях режима, который жестко блокировал любое внешнее вмешательство и замыкал все политические контакты на себя, у Кремля по определению не могло быть никакой своей «игры» в республике, отдельной от Лукашенко, и не могло быть никакого запасного кандидата на его замену, который мог бы быстро консолидировать вокруг себя правящую группу и одновременно не вызывать аллергической реакции в обществе», – говорится в исследовании.

В ЦПК подчеркнули, что на данный момент у России нет возможности активно поддерживать Александра Лукашенко, а если ситуация останется как есть, то Белоруссию ждёт «венесуэльский сценарий» – появление в стране нескольких центров влияния, однако такой вариант крайне невыгоден для Москвы. Поэтому единственный разумный шаг со стороны Кремля – это сделать потерявшему легитимность белорусскому президенту «предложение, от которого он не сможет отказаться», то есть предложить уйти в отставку. При таком сценарии РФ становится гарантом мирного урегулирования возникшего конфликта.

«России выгодно, чтобы белорусский президент ушел в отставку как можно быстрее. Попытки Лукашенко вывести свой электорат на улицы, провести конституционную реформу, а только потом выборы президента и парламента лишь увеличивают время существования недееспособного государства в Белоруссии, но самое главное — также дают время оппозиции усилиться, выдвинуть лидеров и способствуют ее радикализации. В результате условия для передачи власти в Белоруссии могут со временем стать менее выгодными для России. При организации временной передачи власти России нет смысла искать решения в рамках действующей системы. Любое решение будет прецедентным.

Главой временного правительства может стать любой, неполяризующий и неодиозный член белорусской правящей элиты. При этом новые президентские выборы должны пройти без участия действующего главы государства. Люстрация Лукашенко будет легитимным наказанием за манипуляцию с результатами голосования. Что касается организации выборов, то идеи по проведению голосования под контролем ОБСЕ кажутся сейчас единственно разумными. У этой организации есть независимая репутация и соответствующий опыт», – добавили эксперты.

По их мнению, такая политика станет крайне позитивным для России прецедентом работы на постсоветском пространстве, который укрепит позиции Москвы не только среди бывших республик СССР, но и во всём мире. Однако при этом РФ придётся пересмотреть подход к работе с многими соседними государствами.

«Конструктивное и одновременно лидерское поведение, направленное на урегулирование кризиса, а не его эскалацию, подорвет многие западные стереотипы в отношении тех угроз, которое может представлять поведения России на постсоветском пространстве, в первую очередь в отношении стран с большой долей русскоязычного населения, а также в мире в целом.

Такой ход будет противоречить тиражируемым негативным ожиданиям, а уже хотя бы потому быть позитивным для Кремля. В результате описанный выше сценарий будет способствовать ослаблению напряжения между Россией и Западом и откроет возможности для создания новой повестки и частичного восстановления отношений…

Старые схемы работы на постсоветском пространстве, ориентированные в первую очередь на личности и поддержание стабильности дружественных режимов, иногда ценой роста антироссийских настроений среди проживающих в них граждан, давно себя изжили.

России придется выстраивать партнерские отношения с политическими режимами, развитие некоторых из которых идет в противоход развитию внутриполитической ситуации в самой России. Пока это больше вопрос выстраивания умной политики, основанной на интересах, а не вопрос экзистенциальных рисков для российской политической системы», – резюмировали в ЦПК.