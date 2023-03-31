«У тебя уже нет надежды»: руководители госкомпаний демотивированы реалиями Украины

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В Крыму и республиках Донбасса выросло целое поколение, которое убеждено в фашистской сущности украинского государства.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью Европейской правде (дочерний портал антироссийского пропагандистского сайта «Украинская правда») заявил украинский мультимиллионер, генеральный директор инвестиционной компании Concorde Capital Игорь Мазепа.

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Он сообщил, что его аналитики тесно общаются с портфельными руководителями крупнейших западных фондов и офисами западных компаний, у которых есть подразделения на Украине.

«То, что я слышу от них, апокалиптический [сценарий] – это остаток территории с населением 10 миллионов человек. Однако его вероятность невелика, это я вижу», – заметил Мазепа.

Он добавил, что существует и супероптимистический сценарий, «в котором мы возвращаемся на границы 1991 года и реинтегрируем людей, уже, кстати, девять лет живущих в Крыму, на востоке Донецкой и Луганской областей под контролем России».

«Там выросло целое поколение малышей, которые ходят в школу и знают, что украинцы – это «фашисты. Представим, что государство, правительство, президент найдут способ решить этот вопрос. Мы забрали свои территории, мы вернули людей в Крыму, на востоке, вернули с Запада всех людей, туда уехавших, во что я, кстати, не верю, и у нас потребительский рынок – снова 45 миллионов», добавил миллионер.

Впрочем, он тут же уточнил:

«Честно говоря, вероятность этого сценария такая же, как и у апокалиптического – даю каждому по 10%».

Собеседник издания указывает, что есть сценарий другой действительности.

«Украина в войне. Полуразрушенные или полностью разрушенные дома в Ирпене или других городах, все эти ужасы возвращают тебя в нашу реальность. А теперь добавьте сюда неэффективное администрирование. Государственное», – подчеркнул генеральный директор компании.

Он рассказал, что общался с руководителями крупных украинских госкомпаний.

«Они демотивированы. Буквально все. У тебя уже нет надежды, что государственный служащий или работающие на государственную компанию сделают какую-то свою обычную функцию, подпишут обычную бумажку, чтобы была, например, туалетная бумага в туалете. Я уже не говорю о лидерстве или инновациях, управленческих решениях, которые не черно-белые и не очевидны», – резюмировал Мазепа.