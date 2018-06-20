Политнавигатор - Новости России и Украины
20.06.2018, Москва, Елена Острякова
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Вооруженные силы, Крым, Мнение, Политика, Россия, Украина

У тех, кто рискнет напасть на Крым нет ни единого шанса – Шойгу


Группировка войск в Крыму не оставит «ни единого шанса» врагу, который осмелится напасть на полуостров, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом сегодня в рамках выездной военной коллегии в Севастополес заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

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«На полуострове создана и постоянно укрепляется уникальная межвидовая группировка. Её современные высокотехнологичные системы вооружения не оставляют ни единого шанса потенциальному противнику, который осмелится посягнуть на исконно русскую территорию», – цитирует Шойгу РИА «Новости».

Министр также напомнил, что на территории Крыма на протяжении почти двух с половиной веков не раз решалась судьба всей страны.

«Крым и сегодня продолжает играть важнейшую роль в обеспечении военной безопасности страны», – сказал Шойгу.

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