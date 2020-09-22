У Тихановской диагностировали признаки тяжелой депрессии

22.09.2020, Москва, Елена Острякова

Живущий в Германии писатель и психотерапевт Александр Сосновский считает, что у бывшей кандидатки в президенты Белоруссии Светланы Тихановской присутствуют признаки тяжелой депрессии.

Об этом он заявил в эфире youtube-канала «Соловьев LIVE», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Она демонстрирует все признаки психически неуравновешенного человека. У нее есть все признаки начинающейся депрессии. Это на самом деле несчастная женщина, которую втянули во все это. Я не понимаю, зачем она в этом участвует, потому что по тому, что можно расшифровать, глядя на ее жестикуляцию, на ее вербальные и невербальные знаки, понятно, что ей это не нужно, что она человек управляемый, что ей дергают за ниточки. Она только озвучивает то, что ей говорят», – сказал Сосновский.

Светлана Тихановская выдвинула свою кандидатуру на пост президента Белоруссии после того, как в этом было отказано ее мужу – популярному блогеру. После того как всем альтернативным кандидатам на пост президента было отказано в регистрации (Сергей Тихановский был помещен в СИЗО) Светлана аккумулировала на себя весь протестный электорат.

Согласно официальным данным белорусской ЦИК Тихановская набрала на выборах 10% голосов. После выборов в Белоруссии вспыхнули массовые протесты, а Тихановская бежала в Литву.

Сейчас она называет себя национальным лидером и в этом качестве раздает интервью и встречается с западными политиками. В частности Тихановская уже выступила в комитетах ООН и Европарламента.