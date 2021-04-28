У Тихановской появилась активная соперница

28.04.2021, Москва, Елена Острякова

Беглый белорусский оппозиционер Павел Латушко в интервью французской газете Libеration пообещал новую массовую акцию протеста на 9 мая.

Впрочем, в рядах белорусской политэмиграции полный разлад, поэтому доверять подобным анонсам не стоит.

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Месяц назад еще одна оппозиционерка Ольга Карач сначала назначила «день Х» на 9 мая, а потом отменила его, поскольку самопровозглашенный «лидер белорусской нации» Светлана Тихановская заявила, что намерена вести переговоры с Лукашенко.

«Нас поддержали страны Европы, миссии ОБСЕ и США. Все они объединили усилия и сконцентрировали свою работу на главном направлении – организации диалога о новых выборах. Посол США Джули Фишер приехала с визитом к нам на целую неделю. И все это время мы вырабатывали конкретные ходы, которые могут сделать Америка и другие страны, чтобы принудить представителей режима к переговорам. У нас появляется все больше надежных и мотивированных партнеров», – говорит Тихановская в свежем обращении к сторонникам.

А ее советник Франак Вячорка анонсирует несколько поездок Светланы по Европе, а также ряд круглых столов, экспертных встреч и консультаций в Хельсинки, Берне и Вене.

Красивая жизнь «президента Светы» не может особо вдохновить белорусских майданщиков, которые с упорством достойным лучшего применения продолжают шататься с красно-белыми флагами по дворам, подвергая себя опасности задержания.

Скорее их привлекут обещания Карач, которые звучат гораздо бодрее. В марте она обещала танковую атаку на Лукашенко в День Победы (тогда политологи-«винипухи» еще не были задержаны и плели свой зловещий заговор в Москве). После разоблачения заговорщиков Карач не расстроилась. Сейчас она обещает «полную остановку страны и кибератаки». По ее словам, в день, когда все это произойдет, Лукашенко будет свергнут.

Карач установила для Тихановской с ее переговорами «народный дедлайн» как раз на 9 мая. Если у «президента Светы» как обычно ничего не получится Ольга назначит новый «День Х». При этом в отличие от Тихановской она не боится лично приехать в Белоруссию и возглавить восстание.

Сколько людей выйдет после всех разочарований поддержать революционерку Карач, сказать невозможно. Тем более, что против нее работает не только госпропаганда, но и бывшие соратники. Так, беглый силовик Игорь Макар обвинил Ольгу в том, что это она выманила политологов-заговорщиков в Москву.