У Тихановской угрожают Лукашенко потешным батальоном-призраком

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Новости Украины

Президент Белоруссии Александр Лукашенко создает в стране народное ополчение, чтобы защитить себя от батальона имени Калиновского, который якобы воюет сейчас на Украине.

Об этом в эфире телеканала «Украина-24» заявил советник самопровозглашенного «лидера белорусской нации» Светляна Тихановской Франак Вячорка, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это ополчение на случай если белорусские добровольцы из батальоне Калиновского и других групп решат, что нужно освобождать Беларусь. Лукашенко сейчас снятся кошмары, он просыпается в холодном поту, ожидая, что калиновцы его свергнут. Я думаю, что эта тероборона и отряды внутренних войск, которые они сейчас направляют на борьбу с партизанами, это, скорее всего, на спасение самого Лукашенко. Для него теперь Россия и Путин единственное спасение», – сказал Вячорка.

По его версии, «калиновцам» может помочь и регулярная белорусская армия, если Лукашенко отдаст ей приказ наступать на Украину.

«Если Лукашенко вдруг начнет заставлять белорусов вступить в этот конфликт, это будет для него политическим самоубийством. Эти войска или развернутся и пойдут на Минск, или перейдут на украинскую сторону, или просто сдадутся в плен. Воевать против Украины они не будут», – сказал Вчорка.

Батальон Калиновского известен пока только своими конфликтами с Тихановской из-за гуманитарной помощи и другой интернет-активностью. Многие сомневаются, что он вообще находится на Украине.

На прошлой неделе Лукашенко распорядился перебросить войска с западных границ на границу с Украиной.