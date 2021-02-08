У Тихановской утверждают, что ее «тихо и аккуратно» пригласили в Белый дом

08.02.2021, Москва, Елена Острякова

Администрация президента США Джо Байдена сделает исключение для самопровозгласившей себя «лидером белорусской нации» Светланы Тихановской и проведет с ней ряд встреч, хотя официально подобные мероприятия запрещены на время пандемии.

Об этом в youtube-канале Тихановской заявил ее советник по международным делам Франак Вячорка, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Официально приглашения не было, оно звучало при личном неформальном общении. А потом случился ковид, локдаун, и, как вы знаете, в США не планируются никакие международные визиты до лета этого года. Они сказали, что исключения могут быть сделаны только для Светланы Тихановской, но сказали это очень тихо, очень аккуратно, поэтому еще увидим», – сказала Вячорка.

Вячорка назвал новую администрацию Белого дома «теми, кто поддерживал демократическое движение в Беларуси 26 лет».

«Очень важно, чтобы Светлана Тихановская в любом случае приехала в Вашингтон, встретилась там с теми, кто помогает Беларуси, с теми, кто поддерживал демократическое движение, с теми, кто поддерживал Беларусь последние 26 лет, с новым правительством США. Это госсекретарь Блинкен, это вице-президент Камала Харрис, и это президент Джо Байден. Мы будем ждать от них официального приглашения. Дай бог, ситуация с ковидом станет легче, и Светлана Тихановская будет приглашена как президент Беларуси посетить Белый дом», – резюмировал Вячорка.

В декабре Тихановская заявляла в интервью американским журналистам, что ее пригласили на инаугурацию Байдена, но в итоге на церемонии ее не было.