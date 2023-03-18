У Тихановской вынуждены изображать восторг от беспредела украинских пограничников

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Беглая белорусская оппозиция гордится безобразными действиями украинских пограничников, которые недавно установили флаг националистов Белоруссии на погранпереходе в Житомирской области.

Об этом в интервью украинскому «Радио НВ» заявил советник самопровозглашенного «президента Беларуси» Светланы Тихановской Франак Вячорка, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы не просто гордимся, мы в восторге от украинских пограничников, от их креатива и солидарности. Бело-красно-белый флаг, который они повесили на границе, вдохновляет белорусское общество на борьбу. Мы видим, что Украина проявляет солидарность с нашим движением сопротивления. Это также укрепляет национальную идентичность, которую сейчас Лукашенко и Путин пробуют уничтожить, стереть всеми возможными способами. У таких позитивных символичных жестов намного больше силы, чем мы можем себе представить. Сейчас, когда страна практически окружена колючей проволокой, а Лукашенко пробует держать под репрессиями все общество, такие жесты солидарности дают энергию. Поэтому гордимся и просим продолжать, а мы со своей стороны будем делать все, чтобы белорусское сопротивление радовало украинцев», – сказал Вячорка.

Украинские пограничники постоянно позволяют себе неприличные выходками, зачастую пьяными, и под наркотиками на белорусской границе. Они показывают агрессивные и непристойные жесты, пишут оскорбительные надписи на дорогах, распространяют листовки с какими-то призывами, засвечивают лазером видеокамеры, устанавливают фотоловушки для нарядов, портят инфраструктуру, звонят на посты с угрозами.

Недавно украинцы установили на границе виселицу с манекеном в форме российской армии. Украинские пограничники назвали его Валерой и утверждали, что это реальный труп русского солдата, погибшего под Киевом. В ответ белорусской стороне и появился бигборд с силуэтом солдата на фоне американского флага и надписью на украинском языке: «Мы поможем Украине найти настоящих оккупантов».

Вячорка вынужден восхищаться украинским пограничным беспределом, потому что администрация президента Украины Владимира Зеленского откровенно игнорирует Тихановскую и даже позволяет себе грубо критиковать «президентку Беларуси» за отсутствие «внятной антивоенной активности». Несладко живется и белорусских змагарам в Киеве. Их критикуют за «агрессию», не оформляют виды на жительство и пытаются депортировать в Польшу.