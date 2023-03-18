У Тихановской вынуждены изображать восторг от беспредела украинских пограничников

Елена Острякова.  
18.03.2023 21:45
  (Мск) , Москва
Просмотров: 119
 
Белоруссия, Дзен, Оппозиция, Скандал, Украина


Беглая белорусская оппозиция гордится безобразными действиями украинских пограничников, которые недавно установили флаг националистов Белоруссии на погранпереходе в Житомирской области.

Об этом в интервью украинскому «Радио НВ» заявил советник самопровозглашенного «президента Беларуси» Светланы Тихановской Франак Вячорка, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Беглая белорусская оппозиция гордится безобразными действиями украинских пограничников, которые недавно установили флаг националистов Белоруссии...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


«Мы не просто гордимся, мы в восторге от украинских пограничников, от их креатива и солидарности. Бело-красно-белый флаг, который они повесили на границе, вдохновляет белорусское общество на борьбу. Мы видим, что Украина проявляет солидарность с нашим движением сопротивления. Это также укрепляет национальную идентичность, которую сейчас Лукашенко и Путин пробуют уничтожить, стереть всеми возможными способами. У таких позитивных символичных жестов намного больше силы, чем мы можем себе представить. Сейчас, когда страна практически окружена колючей проволокой, а Лукашенко пробует держать под репрессиями все общество, такие жесты солидарности дают энергию. Поэтому гордимся и просим продолжать, а мы со своей стороны будем делать все, чтобы белорусское сопротивление радовало украинцев», – сказал Вячорка.

Украинские пограничники постоянно позволяют себе неприличные выходками, зачастую пьяными, и под наркотиками на белорусской границе. Они показывают агрессивные и непристойные жесты, пишут оскорбительные надписи на дорогах, распространяют листовки с какими-то призывами, засвечивают лазером видеокамеры, устанавливают фотоловушки для нарядов, портят инфраструктуру, звонят на посты с угрозами.

Недавно украинцы установили на границе виселицу с манекеном в форме российской армии. Украинские пограничники назвали его Валерой и утверждали, что это реальный труп русского солдата, погибшего под Киевом. В ответ белорусской стороне и появился бигборд с силуэтом солдата на фоне американского флага и надписью на украинском языке: «Мы поможем Украине найти настоящих оккупантов».

Вячорка вынужден восхищаться украинским пограничным беспределом, потому что администрация президента Украины Владимира Зеленского откровенно игнорирует Тихановскую и даже позволяет себе грубо критиковать «президентку Беларуси» за отсутствие «внятной антивоенной активности». Несладко живется и белорусских змагарам в Киеве. Их критикуют за «агрессию», не оформляют виды на жительство и пытаются депортировать в Польшу.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Март 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Февраль    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть