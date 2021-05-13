У Тихановской жалуются на игнор со стороны Лукашенко

13.05.2021, Москва, Елена Острякова

Команда самопрозглашенного «лидера белорусской нации» Светланы Тихановской продолжает «кампанию по принуждению режима Лукашенко к диалогу».

Об этом заявил советник Тихановской Франак Вячорка, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы готовы разговаривать, а вот режим – не готов. Обратите внимание, почти каждый день режим постоянно вынужден реагировать на нас и наши призывы. Он вынужден защищаться. Нелигитимный не похож на человека, у которого все под контролем, потому что это не так», – заявил Вячорка.

По его словам, в мае-июле планируется несколько международных конференций, на которые будут приглашаться «представители режима Лукашенко».

Скандальный российский политолог Валерий Соловей утверждает, что президент Белоруссии Александр Лукашенко готовится в очередной раз предать Россию и готовится к переговорам, если не с политэмиргантами, то с западными политическими силами.

«Было бы неправдой думать, что он готов все начать с чистого листа. Это неправда. Он провел предварительные переговоры, у него есть каналы прямого выхода на Запад, они работают, и работают весьма эффективно. И некая предварительная подготовка уже произошла. Для Запада это было бы частью давления на президента Путина. Так что я думаю, что такая сделка, естественно, с соблюдением дипломатического политеса, она выглядит не такой уж и невероятной», – сказал Соловей в эфире «Радио Свобода».

Возможность переговоров с Западом подтверждают и эксперты, которых приглашают на госТВ Белоруссии.

«Мяч на их стороне. Они должны делать первые шаги. Пусть они будут не очень смелыми. Но нужно понимать: никакого посредничества. Переговоры могут быть между Александром Лукашенко, МИД Белоруссии и западными странами. Никаких тихановских и латушек в этих переговорах быть не может», – сказал в эфире телеканала ОНТ декан философского факультета БГУ Вадим Гигин.

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заверяет, что его страна « хотела бы видеть отношения с США нормальными, устремленными в будущее, равноправными, способствующими политическому, гуманитарному и торгово-экономическому сотрудничеству».

Сам Александр Лукашенко последнее время делает весьма задиристые заявления в адрес США, которые обвиняет в подготовке госпереворота и покушения на себя. Но на митинге 9 мая он публично предложил оппозиции «прекратить противостояние».

Единственная, кто напрочь отрицает переговоры, это еще одна беглая оппозиционерка Ольга Карач. Она установила для Тихановской «народный дэдлайн» на 9 мая.

«До 9 мая были такие коллективные ожидания и большие надежды на то, что все-таки офис Светланы Тихановской начнет переговоры с режимом Лукашенко по поводу его ухода или новых президентских выборов и освобождения политзаключенных. Переговоры не только не начались, но штаб Светланы Тихановской анонсировал, что саму переговорную площадку они планируют готовить еще ближайшие два-три месяца, фактически, до августа 2021 года, это значит, что если переговоры и возможны, то только осенью 2021 года, а то и зима 2022. Учитывая массовую эмиграцию из страны, депрессию и уныние, мне лично этот сценарий кажется не очень вероятным», – заявила Карач youtube-каналу «И грянул Грэм».

Она обещает объявить в ближайшее время «День Х» и дает понять, что он пройдет по сценарию украинского Майдана с горящими покрышками, коктейлями Молотова, кибератаками, остановками транспорта.

«Остается вопрос, а что же остается верным для белорусского народа в этой ситуации? Окей, если не переговоры, то тогда что? Ну тогда да, право на восстание. Право белорусского народа на восстание против зла, которое есть сейчас, и против людей, которые удерживают власть вооруженным путем», – сказала Карач.

И хотя она произносит русофобские и прозападные речи, но в общем контексте иначе воспринимаются обвинения товарищей Карач по политэмиграции в том, что она «агент Кремля».