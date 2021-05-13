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13.05.2021, Москва, Елена Острякова
 
Белоруссия, Дзен, Оппозиция, Политика
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У Тихановской жалуются на игнор со стороны Лукашенко

Команда самопрозглашенного «лидера белорусской нации» Светланы Тихановской продолжает «кампанию по принуждению режима Лукашенко к...

Команда самопрозглашенного «лидера белорусской нации» Светланы Тихановской продолжает «кампанию по принуждению режима Лукашенко к диалогу».

Об этом заявил советник Тихановской Франак Вячорка, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы готовы разговаривать, а вот режим – не готов. Обратите внимание, почти каждый день режим постоянно вынужден реагировать на нас и наши призывы. Он вынужден защищаться. Нелигитимный не похож на человека, у которого все под контролем, потому что это не так», – заявил Вячорка.

По его словам, в мае-июле планируется несколько международных конференций, на которые будут приглашаться «представители режима Лукашенко».

Скандальный российский политолог Валерий Соловей утверждает, что президент Белоруссии Александр Лукашенко готовится в очередной раз предать Россию и готовится к переговорам, если не с политэмиргантами, то с западными политическими силами.

«Было бы неправдой думать, что он готов все начать с чистого листа. Это неправда. Он провел предварительные переговоры, у него есть каналы прямого выхода на Запад, они работают, и работают весьма эффективно. И некая предварительная подготовка уже произошла. Для Запада это было бы частью давления на президента Путина. Так что я думаю, что такая сделка, естественно, с соблюдением дипломатического политеса, она выглядит не такой уж и невероятной», – сказал Соловей в эфире «Радио Свобода».

Возможность переговоров с Западом подтверждают и эксперты, которых приглашают на госТВ Белоруссии.

«Мяч на их стороне. Они должны делать первые шаги. Пусть они будут не очень смелыми. Но нужно понимать: никакого посредничества. Переговоры могут быть между Александром Лукашенко, МИД Белоруссии и западными странами. Никаких тихановских и латушек в этих переговорах быть не может», – сказал в эфире телеканала ОНТ декан философского факультета БГУ Вадим Гигин.


Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заверяет, что его страна « хотела бы видеть отношения с США нормальными, устремленными в будущее, равноправными, способствующими политическому, гуманитарному и торгово-экономическому сотрудничеству».

Сам Александр Лукашенко последнее время делает весьма задиристые заявления в адрес США, которые обвиняет в подготовке госпереворота и покушения на себя. Но на митинге 9 мая он публично предложил оппозиции «прекратить противостояние».

Единственная, кто напрочь отрицает переговоры, это еще одна беглая оппозиционерка Ольга Карач. Она установила для Тихановской «народный дэдлайн» на 9 мая.

«До 9 мая были такие коллективные ожидания и большие надежды на то, что все-таки офис Светланы Тихановской начнет переговоры с режимом Лукашенко по поводу его ухода или новых президентских выборов и освобождения политзаключенных. Переговоры не только не начались, но штаб Светланы Тихановской анонсировал, что саму переговорную площадку они планируют готовить еще ближайшие два-три месяца, фактически, до августа 2021 года, это значит, что если переговоры и возможны, то только осенью 2021 года, а то и зима 2022. Учитывая массовую эмиграцию из страны, депрессию и уныние, мне лично этот сценарий кажется не очень вероятным», – заявила Карач youtube-каналу «И грянул Грэм».

Она обещает объявить в ближайшее время «День Х» и дает понять, что он пройдет по сценарию украинского Майдана с горящими покрышками, коктейлями Молотова, кибератаками, остановками транспорта.

«Остается вопрос, а что же остается верным для белорусского народа в этой ситуации? Окей, если не переговоры, то тогда что? Ну тогда да, право на восстание. Право белорусского народа на восстание против зла, которое есть сейчас, и против людей, которые удерживают власть вооруженным путем», – сказала Карач.

И хотя она произносит русофобские и прозападные речи, но в общем контексте иначе воспринимаются обвинения товарищей Карач по политэмиграции в том, что она «агент Кремля».

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