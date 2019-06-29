У Тимошенко боятся, что особый статус Донбасса вызовет эффект домино

29.06.2019, Киев, Владимир Гладков

Предоставление особого статуса Донбассу, согласно Минским договорённостям, будет означать для Украины дестабилизацию и развал государства своими руками.

Об этом в эфире Ukrlife заявил депутат от «Батькивщины» Григорий Немиря, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если мы за сохранение «Минска», то мы и за особый статус?» – спросил ведущий.

«В отношении особого статуса позиция была с самого начала: в данном случае мы считаем, что в Украине, поскольку это амальгама регионов не только с исторической, но с хозяйственной, с экономической точки зрения, а в дополнение культурной, языковой, и очень важно это региональное разнообразие в территориально-административном устройстве на местах отобразить. Для этого нужна возможность реального местного самоуправления для всех регионов.

Мы говорим, что мы на данном этапе против федерализации, потому что в нынешних условиях это очень близко к возможному распаду страны. Но то, что сейчас происходит – это не реальная децентрализация, а недопечённая», – заявил тимошенковец.

«Минск» предлагает создать уникальный статус для одного из многих регионов Украины. Если так будет сделано, то это будет такая отравленная пилюля, которая может вызвать эффект домино. Ситуация же в экономике быстро улучшиться не может. В других регионах на местах скажут: «А почему им такие права дали, а нам не дают?» Это будет та же дестабилизация и распад, только своими руками», – добавил Немыря.