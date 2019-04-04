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04.04.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Выборы, Общество, Политика, Украина
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У Тимошенко есть 24 часа: Зеленский предложил ей быть рефери на дебатах с Порошенко

Кандидат в президенты Владимир Зеленский предложил экс-кандидату в президенты Юлии Тимошенко стать «гарантом честных правил» на его дебатах с Петром Порошенко, передает крорреспондент ПолитНавигатора.

Об этом он заявил в своем обращении, опубликованном на странице Команды Зеленского в Facebook.

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«Для избежания подкупов, провокаций, административного давления, мы предлагаем назначить отдельного независимого арбитра и ведущего для проведения дебатов. Юлия Тимошенко, вы заняли третье место в первом туре и не поддержали ни одного из кандидатов, сможете ли вы стать гарантом честных правил и равных возможностей на дебатах? Ждем ответ на протяжении 24 часов», — сказал Зеленский в видеообращении.

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