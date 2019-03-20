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20.03.2019, Киев, Владимир Гладков
 
Выборы, Политика, Украина
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У Тимошенко из-за порохоботов грозятся перейти в иудаизм

На Украине начата кампания по дискредитации Юлии Тимошенко – акцентируется внимание на ее еврейских корнях.

Соответствующие антисемитские граффити появились в Черновцах. Снимок обнародовал глава Еврейского комитета Украины Эдуард Долинский.

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Сложившуюся ситуацию сегодня во время заседания Верховной рады прокомментировал депутат «Батькивщины» Сергей Соболев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«На днях я увидел пост порохобота в Facebook… После того, как, фактически, антисемитизм в посте этого порохобота, который не вылезает с его [Порошенко] каналов, стал государственной политикой, у меня есть желание принять иудаизм», – сказал Соболев.

Отметим, ранее политолог-порохобот Александр Палий объявил Петра Порошенко единственным достойным претендентом на пост президента.

«Уважаю евреев – очень мудрый народ. Также русских, не зараженных имперским вирусом, им нелегко. Но уверен – президентом Украины должен быть украинец и христианин. Как абсолютное большинство украинцев. Поэтому я не буду голосовать ни за Тимошенко, ни за Зеленского. Ни за других ставленников иностранных олигархов», – написал Палий.

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