У Тимошенко не понимают, почему нельзя покупать российский газ

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Новости Украины

Киевское руководство вместо развития собственной промышленности наживается на импорте и перекупках таких энергоресурсов, как электроэнергия, уголь и газ.

Об этом в эфире интернет-канала «Politeka» заявил депутат Верховной рады от «Батькивщины», экс-министр ЖКХ Алексей Кучеренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Почему мы не остановили импорт белорусский электроэнергии, который идёт полным ходом? По сути, вместо того, чтобы платить деньги нашим шахтёрам, которые сидят без денег, мы платим по импорту через прокладки депутата коалиции, приближённой к власти. Определённые люди зарабатывают на этом очень нехилые деньги. Реформаторы сделали всё для того, чтобы у нас не было стабильных долгосрочных контрактов, и в результате нашу страну «колбасит». Мы попали в зону, когда каждый день цена на газ увеличивается, а главный вопрос: где его покупать? Потому что в Европе сейчас дефицит», – сказал политик.

Кроме того, депутат отметил, что Киев не покупает газ у России, в то время как вся остальная продукция свободно импортируется.

«У России покупать плохо, закупать там газ категорически нельзя. Уголь тащить из России можно, покупать у Беларуси электроэнергию можно и солярку, и дизтопливо, а вот газ – ну вот никак нельзя. Тут нам нужно всем найти ответ на вопрос: а собственно, почему нельзя, почему такие двойные стандарты? Может это наши реформаторы, вместе с европейскими и американскими реформаторами просто хотят зарабатывать на нас, с вами перепродавая, нам российский газ с маржей в 100 долларов за тысячу кубометров газа?» – резюмировал Кучеренко.