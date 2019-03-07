//exit;
07.03.2019, Киев, Максим Карпенко
 
Донбасс, Крым, Политические репрессии, Украина
Просмотров:

У Тимошенко обещают миллион репрессированных в Крыму и Донбассе

Под уголовную ответственность в случае «возвращения» Крыма и Донбасса в состав Украины попадают не менее миллиона жителей этих регионов.

Об этом в эфире интернет-канала «UkrLife» заявил глава «военного комитета», созданного партией Юлии Тимошенко, Андрей Сенченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

По словам Сенченко, миллиону граждан «светит» ст. 111, ч.1 УК – «государственная измена», срок наказания за которую от 12-ти до 15-ти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

«В зоне риска привлечения к уголовной ответственности будет находиться примерно один миллион наших сограждан, которые живут в Крыму и на Донбассе. А у нас сегодня на оккупированных территориях в Крыму и на Донбассе проживают шесть миллионов человек. Один миллион из них обоснованно опасается привлечения к уголовной ответственности согласно сегодняшнему украинскому законодательству. Еще пять миллионов условно – необоснованно опасаются репрессий», – заявил Сенченко.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:








Загрузка...
За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]

Просьба к читателям поддержать работу модератора:
Карта «СБ России»: 5469380053262415, Кошелёк WebMoney: R521060319296


Все новости за сегодня
  • Март 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть