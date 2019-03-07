У Тимошенко обещают миллион репрессированных в Крыму и Донбассе

07.03.2019, Киев, Максим Карпенко

Под уголовную ответственность в случае «возвращения» Крыма и Донбасса в состав Украины попадают не менее миллиона жителей этих регионов.

Об этом в эфире интернет-канала «UkrLife» заявил глава «военного комитета», созданного партией Юлии Тимошенко, Андрей Сенченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Сенченко, миллиону граждан «светит» ст. 111, ч.1 УК – «государственная измена», срок наказания за которую от 12-ти до 15-ти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

«В зоне риска привлечения к уголовной ответственности будет находиться примерно один миллион наших сограждан, которые живут в Крыму и на Донбассе. А у нас сегодня на оккупированных территориях в Крыму и на Донбассе проживают шесть миллионов человек. Один миллион из них обоснованно опасается привлечения к уголовной ответственности согласно сегодняшнему украинскому законодательству. Еще пять миллионов условно – необоснованно опасаются репрессий», – заявил Сенченко.