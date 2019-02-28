У Тимошенко обещают наступление на Крым и Донбасс после победы на выборах

28.02.2019, Киев, Игорь Петров

Юлия Тимошенко в случае победы на выборах президента Украины будет осуществлять наступательную политику в отношении Крыма и Донбасса. Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил бывший руководитель крымской организации «Батькивщины» Андрей Сенченко.

«Мне жаль тех пяти лет, которые практически потеряны для нашего государства с точки зрения возвращения мира и оккупированных территорий. Мы могли уже быть и в Крыму, и на Донбассе. Надеюсь, страна выберет нового ответственного президента. Надо быть полностью готовыми к смене власти для того, чтобы во всех направлениях – и с точки зрения укрепления армии, и с точки зрения наступления на дипломатическом, юридическом, информационном фронтах – надо быть готовыми идти в наступление в первую минуты после смены власти», – сказал он, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Сенченко от партии Тимошенко сейчас занимается судебными исками против России с целью «взыскать причиненный в ходе конфликта на Донбассе гражданам Украины».

Он пожаловался, что украинские судьи сопротивляются и, по сути, саботируют многие иски.

«Проявилась такая проблема, как судьи. Когда мы с одной семьей вынужденных переселенцев с шестого раза преодолели Оболонский суд. Пять раз нам отказывали, мы возвращались, шли в апелляцию, потом, получив позитивное решение, снова возвращались в первую инстанцию, нам снова отказывали.

Было определенное сопротивление на уровне некоторых апелляционных судов. К сожалению, не все они уволены, есть такая группа в Луганской апелляции, которые последние 3-4 года большую часть времени находятся на оккупированных территориях. То есть, я не совсем понимаю, где они работают. Но они оказывали достаточно жесткое сопротивление. И такая же группа была в апелляционном суде в Черкасской области. Мы смогли это преодолеть, нашу позицию поддержал Верховный суд страны», – сказал он.

«Мы сейчас идем в наступление, но, чтобы оно было эффективным, надо усиливать практику ареста российских активов. И уже начинать выходить на выплаты пострадавшим украинским гражданам», – грозит Сенченко.