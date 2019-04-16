У Тимошенко обвинили Зеленского в сговоре с Порошенко

16.04.2019, Киев, Владимир Гладков

Противостояние перед вторым туром президентских выборов на Украине – не более чем постановка, скрывающая договоренности между Петром Порошенко и Владимиром Зеленским.

Об этом в ходе пресс-конференции в Киеве заявил работающий на штаб Юлии Тимошенко политический аналитик Дмитрий Корнейчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Всё, что происходит, на самом деле, согласовано между Порошенко и Зеленским, даже, скорее, между Порошенко и Коломойским, разыгрывается такой сценарий…

Что показала эта технология с дебатами на самом деле? С одной стороны, она необходима была для того, чтобы отвлечь информационное пространство от фальсификаций, которые были в первом туре, в частности, чтобы общество не задавало вопрос, почему и какими методами во второй тур просочился Порошенко вместо Тимошенко, которая там должна была быть.

Также для того, чтобы ни Порошенко, ни, в первую очередь, Зеленский не давал никаких конкретных обещаний, как будущий президент, поскольку я уже третью неделю наблюдаю за тем, что он говорит: я не вижу в его фразах, что он сделает, я только слышу, как он раздаёт ценные указания уходящему президенту Порошенко.

В частности, он записал видео, где обратился к Порошенко, сказал о том, что Порошенко, вместо того чтобы бегать по дебатам на стадионы, лучше бы освобождал украинских моряков или посадил Свинарчуков.

Но у меня сразу возникает вопрос: через неделю выборы, понятно, что Зеленский становится президентом и вот, вместо того чтобы он, как новый президент, обещал освободить моряков или посадить Свинарчуков, он не берёт на себя эти обязательства, он эти ценные указания раздаёт уходящему президенту Порошенко.

Поскольку Зеленский всю предвыборную кампанию молчал, и каждый домысливал своё что-то, как будет вести себя Зеленский, то сейчас, за вот эти вот три недели, Зеленский чётко показал, что никаких посадок, наказаний для Порошенко не будет, будут всякие смешные видео записываться и прочее, соответственно, снижается уровень запросов, а если снижается уровень запроса к президенту, то, значит, Порошенко спокойно себе может оставаться в стране и украинцы не будут хотеть от президента Зеленского никаких посадок, поскольку они будут, уже отдают себе отчёт, что, в принципе, с Зеленским на это можно не рассчитывать.

И, в третьих, технология «дебаты» – это, в какой-то степени, уже начало подготовки Порошенко к парламентским выборам, где лепится образ такого себе «адекватного, якобы сильного политика», – то есть ещё недавно мы Порошенко рассматривали как хромую утку, которая с чемоданами бежит в чартер для того, чтобы убегать из страны.

Сейчас Порошенко уже рассматривается как политик, который не только никуда не бежит, как там всякие Януковичи и прочие, он говорит: «Дебаты, значит дебаты. Стадион, значит стадион. Анализы, значит анализы. Приду – всё, я крутой мужик, всё покажу, всё сделаю». Это создаёт образ сильного политика, а не слабого», – отметил Корнейчук.

«Это уже идёт задел под парламентские выборы, где Порошенко надо завести свою фракцию, спрятаться, естественно, там за депутатским мандатом и, понятно, что в полной мере не будут работать все те технологии, которые позволяли ему выйти во второй тур: сетка не будет работать на ту мощность, которая была, фальсификации и прочее – но вытянуть фракцию, процентов 5, 6, 7, а может даже 10 постараться, в принципе, Порошенко может», – резюмировал политолог.