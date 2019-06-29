У Тимошенко объяснили, почему не были на гей-параде

29.06.2019, Киев, Владимир Гладков

«Недискриминации» – это политика, которая должна применяться ко всем, подразумевая в том числе и нормы поведения при демонстрациях различий.

Об этом в эфире Ukrlife заявил депутат от «Батькивщины» Григорий Немыря, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Ни я, ни Юлия Владимировна на «Марш равенства» не ходили. Вы знаете, есть рамки, которые каждый определяет для себя, и в данном случае эти рамки не позволили мне прийти на этот марш. Хотя, с точки зрения принципа недискриминации – это политика, которая должна применяться ко всем. Но есть способы демонстрации и выражения своих различий от других, которые по-моему должны руководствоваться на определённые обычаи, традиции и способы поведения, которые в том или ином обществе всё-таки присутствуют», – заявил тимошенковец.