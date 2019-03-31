У Тимошенко отказываются признавать поражение: Сделай это, баба Юля!

31.03.2019, Киев, Максим Карпенко

В избирательном штабе кандидата в президенты Украины Юлии Тимошенко уверят, что именно она, а не действующий президент Петр Порошенко проходит во второй тур выборов.

Об этом на пресс-конференции в штабе Тимошенко заявил его замруководителя, депутат Верховной Рады Сергей Соболев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Соболева, Тимошенко на несколько процентов опережает Порошенко.

«27% – Владимир Зеленский, 20,9% – Юлия Тимошенко, 17,5% – Петр Порошенко. Из почти 18-ти тысяч избирательных участков, к сожалению, мы не смогли репрезентативно представить отдаленные избирательные участки. Потому, исходя из всех предварительных данных, мы считаем, что это дает основания, как минимум от двух до трех процентов прирост нашему кандидату Юлии Тимошенко», – заявил Соболев.