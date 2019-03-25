У Тимошенко пугают: Скоро Украина не будет «це Европой»

25.03.2019, Киев, Игорь Петров

Режим Петра Порошенко намерен использовать технологии массового подкупа избирателей – так называемую «сетку», и это станет свидетельство того, что Украине – неевропейская страна.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил обслуживающий штаб Юлии Тимошенко политолог Виктор Небоженко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сетка» – новое для Европы явление. Это массовая социальная коррупция, когда власть сознательно «выдергивает» необеспеченную часть населения (а не просто, как раньше, студентам делали какие-то праздники), и просто подкупает этих избирателей, как это делалось в Древнем Риме (и что плохо кончилось).

Это говорит о том, что, как бы ни менялись политики наверху, если эта система сейчас сработает в виде социального эксперимента, для Европы это будет доказательство, что мы точно неевропейская страна.

Как тогда можно верить в любое волеизъявление, если все решается так просто, подкупом бедняков, а не активизацией своего электората? Такого еще не было.

У нас коррупция элит, но массовая «социальная» коррупция, когда миллионы в один день получают деньги, не зная друг друга, – очень сильный удар по образу государственности», – стращает Небоженко «свидомый» электорат.