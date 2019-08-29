29.08.2019, Киев, Михаил Рябов
 
Политика, Украина
Просмотров:

У Тимошенко развенчали Зе-брехню о бурном экономическом росте

Обещанный командой Владимира Зеленского скорый стремительный рост экономики Украины невозможен, поскольку в 2015 году Киев подписал с западными кредиторами соглашение об отсрочке погашения долгов за счет выплаты в течение 20 лет процента от роста всей экономики страны (помимо выплат по кредитам).

Об этом заявил депутат от «Батькивщины» Сергей Соболев на заседании Верховной Рады, обращаясь к утвержденному сегодня в должности премьера 35-летнего Алексея Гончарука.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Готов цитировать ваше выступление, что нам необходим экономический рост не менее 7%… Но какой рост в семь процентов? Если сегодняшние условия реструктуризации будут забирать все, что больше четырех», – напомнил Соболев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Есть идеи по этому поводу», – заверил Гончарук, не сообщив подробности.

По его словам, в ближайшее время в Киев прибудет делегация МВФ, с которой будут идти переговоры о новой программе получения кредитов.

Ранее Владимир Зеленский после встречи с руководством МВФ анонсировал распродажу в частные руки оставшихся государственных предприятий, а также открытие рынка земли, что позволит скупить украинские черноземы транснациональным компаниям.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,










За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Август 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть