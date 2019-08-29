У Тимошенко развенчали Зе-брехню о бурном экономическом росте

29.08.2019, Киев, Михаил Рябов

Обещанный командой Владимира Зеленского скорый стремительный рост экономики Украины невозможен, поскольку в 2015 году Киев подписал с западными кредиторами соглашение об отсрочке погашения долгов за счет выплаты в течение 20 лет процента от роста всей экономики страны (помимо выплат по кредитам).

Об этом заявил депутат от «Батькивщины» Сергей Соболев на заседании Верховной Рады, обращаясь к утвержденному сегодня в должности премьера 35-летнего Алексея Гончарука.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Готов цитировать ваше выступление, что нам необходим экономический рост не менее 7%… Но какой рост в семь процентов? Если сегодняшние условия реструктуризации будут забирать все, что больше четырех», – напомнил Соболев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Есть идеи по этому поводу», – заверил Гончарук, не сообщив подробности.

По его словам, в ближайшее время в Киев прибудет делегация МВФ, с которой будут идти переговоры о новой программе получения кредитов.

Ранее Владимир Зеленский после встречи с руководством МВФ анонсировал распродажу в частные руки оставшихся государственных предприятий, а также открытие рынка земли, что позволит скупить украинские черноземы транснациональным компаниям.