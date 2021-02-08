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08.02.2021, Киев, Вадим Москаленко
 
Дзен, Политические репрессии, Украина
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У Тимошенко запричитали: Следом за Медведчуком прихлопнут и нас

Новости Украины

Принятое в обход судебных вердиктов решение Владимира Зеленского о закрытии телеканалов Виктора Медведчука может впоследствии обернуться репрессиями и против других конкурирующих сил.

Такими опасениями на пресс-конференции заявил обслуживающий интересы Юлии Тимошенко политолог Виктор Небоженко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Их решение не просто перевернуло карты, оно, с политологической точки зрения, формирует внесудебные механизмы политической борьбы. Это очень важно. А в этой политической борьбе, очень важно привить – как норма для новой украинской политики. Я говорю норма, потому что то, что произошло, не бархатная революция, а колючая революция – революция сверху», – рассказал Небоженко.

По его словам, сейчас нужно искать не причины, а предвидеть последствия, которые могут возникнуть после такого решительного хода со стороны президента Украины Зеленского.

«Речь о том, что завтра может появиться решение СНБО о том, что один из людей, обладающий неким состоянием, имеет российский паспорт. И это тоже может рассматриваться без суда и следствия. То есть, у нас появляется сильный политический не игрок, а инструмент – «решение СНБО», – пояснил политолог.

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